L'Ukraine va franchir un pas important sur la voie de son adhésion à l'Union européenne. Image: www.imago-images.de

L'Ukraine joue gros pour son adhésion à l'UE ce lundi

L'Ukraine fait un pas important vers son adhésion à l'UE ce lundi lors de négociations au Luxembourg. Mais rien n'est encore joué.

Olivier BAUBE, luxembourg/afp

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Après des années de blocage, l'Ukraine va franchir lundi un pas important sur la voie de son adhésion à l'Union européenne, mais le chemin reste long et ardu pour ce pays en guerre avant de rejoindre les 27. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE, réunis à Luxembourg, vont officiellement ouvrir dans l'après-midi un premier groupe de sujets de négociation avec l'Ukraine et la Moldavie, après la levée d'un veto hongrois qui bloquait tout le processus depuis 2024.

«C'est une reconnaissance de la détermination, du courage et du travail acharné» de Kiev «pour faire progresser les réformes, malgré d'immenses défis», ont estimé vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le président du Conseil de l'UE, Antonio Costa.

Les ministres vont ouvrir un premier groupe de chapitres de négociations, un «cluster» en langage bruxellois, avant les cinq autres, d'ici l'été, espère la Commission européenne. Ensemble, ils couvrent l'ensemble des sujets devant être bouclés pour qu'un pays puisse s'intégrer sans heurts à l'Union européenne.

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Mais les obstacles sur la route des Ukrainiens ne manquent pas. Kiev doit encore accomplir un énorme travail pour reprendre l'«acquis communautaire». Autrement dit, les très nombreuses règles et normes en vigueur dans l'UE, de l'environnement à l'agriculture en passant par le marché intérieur.

Il y a au total pas moins de 35 chapitres de négociation à boucler impérativement avant une décison, unanime, des 27, et une ratification par chaque Etat membre, via le parlement ou un referendum.

D'«innombrables obstacles»

Et la guerre n'arrange rien. Le Parlement ukrainien, dont la composition est la même depuis sept ans, a de plus en plus de mal à adopter les réformes indispensables, en raison de divisions politiques, souligne un reponsable européen à Bruxelles. Le parlement ukrainien «doit continuer à adopter les réformes, c'est crucial pour le processus d'adhésion», a rappelé lundi à Kiev la commissaire européenne à l'Elargissement Marta Kos.

Or, «en matière de lutte anti-corruption les choses ne vont pas assez vite», fait valoir un responsable européen. Et à chaque étape de la négociation, la politique peut reprendre le dessus. Les discussions s'annoncent par exemple très serrées sur l'agriculture, particulièrement avec des pays comme la France, qui redoutent l'arrivée dans l'UE de cette puissance agricole de 40 millions d'habitants.

L'Ukraine, qui a longtemps réclamé une adhésion dès l'an prochain, insiste désormais sur une adhésion «pleine et entière», comme l'a rappelé son président Volodymyr Zelensky. Car, les idées ont fusé récemment pour faire patienter les Ukrainiens avant l'issue de négociations que d'aucuns prédisent déjà semées d’embûches.

«Il est évident que nous ne serons pas en mesure de mener à bien le processus d'adhésion dans un avenir proche, compte tenu des innombrables obstacles ainsi que des complexités politiques des procédures de ratification», a ainsi écrit fin mai le chancelier allemand Friedrich Merz, dans une lettre adressée à ses homologues des 27.

Friedrich Merz Keystone

Ce ne sera pas possible avant 10 ou 15 ans, a renchéri le nouveau premier mininstre hongrois Peter Magyar - dont le predecesseur Viktor Orban bloquait toute poursuite des négociations avec Kiev. Berlin a donc proposé d'«associer» l'Ukraine à l'UE en attendant qu'elle puisse devenir un membre de l'Union à part entière.

Un accord formel des 27 requis

De quoi inquiéter Kiev et ses alliés en Europe, qui redoutent que cette solution d'attente ne s'éternise. «Sans l'Ukraine, il ne peut y avoir de projet européen pleinement abouti, et la présence de l'Ukraine dans l'UE doit elle aussi être pleinement aboutie - avec l'entièreté des droits liés à l'adhésion», avait ainsi réagi Volodymyr Zelensky. Les leaders de huit pays nordiques et baltes ont souhaité eux mardi, dans une déclaration commune, que l'adhésion de Kiev à l'Union européenne ait lieu «dès que possible».

Mais la Commission européenne et la plupart des états membres insistent sur un processus «au mérite», dont chaque étape doit être sanctionnée par un accord formel des 27, ce qui prendra encore plusieurs années, selon un responsable européen.