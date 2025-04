Prendre des photos en Pologne peut vous envoyer en prison

En Pologne, pointer un objectif pourrait faire de vous un espion russe. Image: www.imago-images.de

Prendre des photos en Pologne peut vous valoir la prison

Le ministère polonais de la Défense a souhaité protéger ses infrastructures critiques en interdisant de les prendre en photo. Et la liste de lieux protégés est longue.

Plus de «International»

Depuis jeudi, il est interdit de photographier ou de filmer des infrastructures critiques dans toute la Pologne. Quiconque enfreint cette règle s'expose à une amende, voire à une peine de prison.

Selon le journal allemand Bild et la chaîne de télévision polonaise TVP, environ 25 000 installations, bâtiments, équipements et appareils sont concernés par cette interdiction. Seulement 3% sont des installations militaires, tandis que la plupart sont des infrastructures civiles.

Dans le détail, il s'agit des infrastructures suivantes:

Installations militaires

Ponts et tunnels

Chemins de fer et trains

Aéroports et ports

Bureaux de poste et installations énergétiques

Bâtiments gouvernementaux, y compris ceux de la Banque nationale

Toute personne qui enfreint la loi s'expose à la confiscation de son téléphone portable ou de son appareil photo. Dans les cas graves, des amendes pouvant aller jusqu'à 20 000 zlotys (environ 4400 francs) sont prévues, voire une peine d'emprisonnement allant de cinq à trente jours.

L'interdiction ne s'applique toutefois que si un panneau officiel est clairement visible sur un bâtiment ou un objet mobile tel qu'un train. Les panneaux comprennent des pictogrammes et indiquent «Interdiction de prendre des photos» en polonais, anglais, allemand, russe et arabe.

Le panneau est assez clair. Image: ministère polonais de la Défense

Un ennemi à identifier

Avec cette interdiction, le ministère polonais de la Défense espère lutter contre l'espionnage.

«Compte tenu de la situation internationale instable, il s'agit de protéger les infrastructures critiques des regards extérieurs»

Depuis l'année dernière, la Pologne est touchée par un nombre particulièrement élevé d'incendies majeurs, et les autorités soupçonnent des actes de sabotage russes.

Des exceptions prévues

L'interdiction prévoit également des exceptions, notamment pour les cinéastes et les photographes professionnels. Celle-ci ne s'appliquera pas non plus dans certaines situations particulières, telles que les interventions des pompiers, les conférences de presse et les interviews, ainsi que la documentation de la signature de contrats importants par des délégations étrangères.

(rbu)

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi