Le leader de l'extrême droite portugaise enchaîne les malaises

«J'espère qu'il s'en remettra et qu'il fera preuve de bon sens», a réagi le chef de l'Etat après le deuxième épisode. Troisième force politique du pays, Chega pourrait réaliser dimanche un score électoral proche des 18% obtenus lors des législatives de mars 2024, selon les sondages. (jah/afp)

Après son premier malaise, il avait remercié ses soutiens sur les réseaux sociaux pour leur «affection» évoquant «un épisode très effrayant» qu'il disait vivre «pour la première fois». Ses adversaires lui avaient souhaité un prompt rétablissement et le président Marcelo Rebelo de Sousa s'était entretenu avec lui en lui conseillant de se reposer.

Aussitôt après avoir repris sa campagne, il a fait un deuxième malaise jeudi à la suite d'une intervention devant les médias locaux à Odemira (sud). Des images diffusées en direct l'ont montré éprouvant des difficultés à respirer et portant sa main au nœud de sa cravate avant d'être soutenu par son entourage, qui l'a installé à l'arrière de son véhicule en attendant l'arrivée des secours.

L'homme politique de 42 ans avait alors été amené à l'hôpital de Faro (sud), où il a passé une nuit sous observation. Les médecins lui ont diagnostiqué un spasme œsophagien et «une poussée de tension artérielle» mais avaient estimé mercredi qu’«il ne présentait plus aucun symptôme» lui recommandant simplement du «repos», selon un communiqué de l'hôpital.

Le leader de l'extrême droite portugaise, André Ventura, a été victime de deux malaises sous le regard des caméras mardi et jeudi, devant à chaque fois interrompre sa campagne pour les élections législatives de dimanche. Le premier incident est survenu lorsque le président du parti Chega («Assez») faisait un discours à Tavira (sud).

André Ventura, leader de l’extrême droite portugaise, a été victime de deux malaises en pleine campagne législative, suscitant inquiétudes et réactions.

