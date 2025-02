Un séisme de magnitude 4,7 s'est produit près de Lisbonne

Un séisme de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter a touché la région de Lisbonne lundi en début d'après-midi, sans faire de victime ni dégât, a indiqué l'institut météorologique national.

La secousse a été enregistrée à 13h24 locales et son épicentre s'est situé en mer, à environ 14 km au sud-ouest de la ville de Seixal, dans la banlieue sud de Lisbonne, a précisé l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA) dans un communiqué.

«Ce séisme, selon l'information disponible à ce stade, n'a pas causé de dommages personnels ou matériels» et a été ressenti avec le plus d'intensité dans les communes d'Almada et Sesimbra, également situées au sud de la capitale portugaise, a-t-on appris de même source.

Le Portugal avait été touché en août dernier par une secousse de magnitude 5,3 dont l'épicentre s'était situé aussi en mer, à environ 60 km à l'ouest de la ville portuaire de Sines (sud). (sda/ats/afp)