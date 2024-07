Pourquoi Poutine se rapproche des talibans

L'Organisation de coopération de Shanghai en bref

L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a été fondée en 2001 et est issue des «Shanghai Five», créés en 1996. Elle compte actuellement parmi ses membres la Biélorussie, la République populaire de Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'OCS se concentre sur la coopération en matière de politique de sécurité de ses membres ainsi que sur les questions économiques et la stabilité dans la région. Depuis décembre 2004, l'OCS a le statut d'observateur auprès des Nations Unies.