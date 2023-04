Lioudmila Poutina et son mari Vladimir rencontrent le patriarche Kirill à Moscou, en 2009. Image: AP RIA Novosti POOL

L'ex-femme de Poutine s'enrichirait grâce à la guerre en Ukraine

Malgré leur divorce, Vladimir Poutine a encore de nombreux liens avec son ancienne compagne, Lioudmila Otcheretnaïa. L'ex-première femme russe profiterait indirectement de la guerre.

Plus de «International»

Un article de

La guerre contre l'Ukraine ne vide pas seulement les caisses de l'Etat russe. Au cours de la première année de guerre, les Russes se sont endettés, selon les données officielles, pour un montant équivalent à plus de 300 milliards de francs. L'ancienne épouse de Vladimir Poutine, Lioudmila Otcheretnaïa, en profiterait manifestement.

C'est en tout cas ce qu'écrit le média d'opposition russe Mozhem Obyasnit, qui affirme:

«L'ex-femme de Poutine s'est enrichie dans la guerre que son mari a déclenchée»

Lioudmila Otcheretnaïa, 65 ans, est propriétaire de l'entreprise CarMoney, qui octroie des petits crédits pour l'achat de voitures par des particuliers. Selon les informations publiées par Mozhem Obyasnit, la société a gagné un «montant record» de 4,3 millions de francs en 2022. Son revenu net a augmenté de 66% par rapport aux années précédant la guerre.

L'ex-femme de Poutine a personnellement reçu quelque 634 000 francs de CarMoney en 2022, rapporte encore le média russe, se basant sur des documents financiers.

Mozhem Obyasnit voit un lien clair entre les affaires de Lioudmila Otcheretnaïa et l'économie russe ébranlée par la guerre. On a déjà pu constater par le passé qu'en temps de crise, la population russe a tendance à se préparer à une éventuelle dévaluation de la monnaie, notamment en empruntant: alors que beaucoup retirent leurs économies de la banque pour acheter des biens dont la valeur est la plus stable possible, d'autres contractent des crédits pour profiter de l'inflation lors du remboursement. En 2022, le taux d'inflation en Russie était officiellement de 12%, mais selon les experts, il aurait été nettement plus élevé.

Selon Mozhem Obyasnit, Car Money était officiellement enregistrée à Chypre jusqu'en décembre 2022 et y opérait via une holding offshore. Depuis le début de l'année, le fournisseur de crédit est toutefois sous la juridiction de la Russie. Le média part du principe que l'ex-femme de Poutine souhaite mettre son entreprise hors de portée de nouvelles sanctions. Les pays du G7, entre autres, prévoient de nouvelles mesures pénales contre des fonctionnaires russes et des alliés du Kremlin.

Divorce en 2014

Lioudmila Otcheretnaïa a été la première épouse de Poutine et est la mère de ses filles Maria et Ekaterina. Ils ont été en couple de 1983 à 2013 et leur divorce a été officiellement confirmé en 2014. A l'époque, il avait été dit que la séparation s'était déroulée à l'amiable. La raison en était qu'Otcheretnaïa n'appréciait pas la vie sous les feux de la rampe en tant qu'épouse du président. Un an plus tard, l'ex-femme de Poutine s'est remariée et ne porte plus depuis le nom de famille Poutina.

Les recherches de Mozhem Obyasnit indiquent que Poutine est resté bienveillant envers sa compagne de longue date, du moins financièrement. Selon ces recherches, le Kremlin a transféré, même après la séparation, de généreux actifs à une fondation créée autrefois spécialement pour l'ex-première dame, notamment une précieuse propriété moscovite datant du 18e siècle ainsi que de grands terrains dans le centre de la capitale. (cry)

Traduit et adapté par Chiara Lecca