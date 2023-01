Le pouvoir russe ne voit pas d'un bon œil le rapprochement entre Ukrainiens et Kazakhs. Image: AP Pool Sputnik Kremlin

Ce cadeau du Kazakhstan à l'Ukraine énerve Poutine

Longtemps considéré comme un proche allié de la Russie, le Kazakhstan a trouvé un moyen original pour montrer son soutien à la population ukrainienne. Et cela ne devrait pas plaire au maître du Kremlin.

Anne-Kathrin Hamilton /

Le Kazakhstan se rebelle contre la Russie

Le président kazakh Kassym-Shomart Tokaïev s'est prononcé d'emblée contre la guerre. Cela a provoqué de fortes tensions entre les deux pays.

«Poutine n'a jamais considéré cette région comme un endroit qu'il pourrait perdre dans un avenir proche» Temur Umarov, politologue et expert de l'Asie centrale à la Fondation Carnegie pour la «paix internationale»

La guerre d'agression contre l'Ukraine a secoué de nombreux Kazakhs. C'est également ce qu'observe Azamat Junisbai, chercheur en sciences sociales au Pitzer College en Californie. Même ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique sont troublés par ce qui se passe actuellement. «Car c'est tellement réel: cela aurait pu être le Kazakhstan ou nous pourrions être les prochains», explique ce Kazakh d'origine à watson.

«Yourtes d'invincibilité»

Il n'est donc pas étonnant que le Kazakhstan tente depuis lors de se détacher de la Russie partout où cela est possible. Ce faisant, il teste régulièrement les limites de Poutine. Comme récemment avec une action exceptionnelle qui rapproche les Kazakhs et les Ukrainiens, au milieu d'un quotidien marqué par la guerre.

Le Kazakhstan a installé deux «yourtes de l'invincibilité» dans les villes ukrainiennes de Boutcha et de Kiev. Selon l'expert en Asie centrale Umarov, d'autres tentes devraient être installées prochainement dans des villes d'Ukraine. Et comment le Kremlin réagit-il?

«La Russie est furieuse de ce qu'elle qualifie de "coup de poignard dans le dos" de la part d'un allié», écrit Temur Umarov sur Twitter. Selon lui, Moscou ne comprend pas que l'agression russe rapproche de plus en plus le Kazakhstan et l'Ukraine.

«La première yourte à Boutcha a provoqué une réaction furieuse de la Russie, ils ont donc décidé d'en installer une deuxième», écrit Bakhti Nishanov sur Twitter. Il travaille comme conseiller auprès de la Commission américaine sur la sécurité et la coopération en Europe. La yourte d'invincibilité est selon Bakhti Nishanov, un endroit où les gens peuvent se reposer, se réchauffer, boire du thé et recharger leurs téléphones.

D'où vient cette idée?

L'idée des «yourtes de l'invincibilité» est venue du député ukrainien Serhii Nagornyak, chef de l'institution gouvernementale de la «Verkhovna Rada» pour les relations interparlementaires avec le Kazakhstan.

L'initiative a également été soutenue par la «diaspora kazakhe» qui regroupe les personnes d'origine kazakhe vivant dans différents pays en dehors du Kazakhstan.

«Plus de 60 000 Kazakhs de souche vivent en Ukraine et plus de 300 000 Ukrainiens vivent au Kazakhstan» Temur Umarov, sur Twitter

Dans les années 1920, plus de 1,3 million d'Ukrainiens vivaient dans ce pays d'Asie centrale.

Selon lui, des milliers de familles constituent l'épine dorsale des relations entre l'Ukraine et le Kazakhstan. Une alliance - que la Russie a probablement sous-estimée. Le Kremlin réagit de manière assez vigoureuse aux yourtes.

La Russie exige une déclaration officielle

Plus loin, Temur Umarov explique sur Twitter: «Bien qu'il ne s'agisse pas d'une initiative au niveau étatique, la Russie a réagi comme si c'en était une». Selon lui, la porte-parole russe Maria Zakharova aurait fait savoir que «pour éviter un traitement ultérieur de cette question préjudiciable à l'alliance russo-kazakhe, un commentaire officiel de nos amis est très souhaitable».

Il s'ensuit une réponse du ministère kazakh des Affaires étrangères.

Le Kazakhstan répond à l'indignation de la Russie: «Et alors?»

Le représentant du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, Aibek Smadiyarov, répond brièvement aux propos de Zakharova par un «et alors?».

«C'est une initiative d'entreprises privées kazakhes. Nous ne pouvons pas les arrêter. Elles l'ont assemblée, livrée et montée elles-mêmes. Nous ne voyons aucun problème à cela.» Aibek Smadiyarov, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan

Le Kazakhstan fait preuve d'une nouvelle sérénité qui commence sans doute à faire peur à Poutine. Car après tout, c'est un allié stratégique important qui est en train de glisser des mains de la Russie.

Junisbai, originaire du Kazakhstan, a fait le tour de son pays et de nombreuses personnes lui ont dit: «Les Ukrainiens se battent aussi pour nous, les Kazakhs». La guerre d'agression contre l'Ukraine, qui est contraire au droit international, a fait prendre conscience au peuple kazakh que cela aurait pu leur arriver aussi.