Voici la nouvelle stratégie de Poutine

Malgré ses multiples revers sur le champ de bataille, le Kremlin n'a pas l'intention de renoncer à ses objectifs. Moscou serait au contraire en train de changer de stratégie et se prépare à un conflit de longue durée.

Depuis près d'un an, la Russie mène sa guerre contre l'Ukraine. La guerre éclair initialement prévue s'est transformée en un combat de longue durée et avec de lourdes pertes. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine ne veut pas abandonner, malgré les défaites. Au contraire: le Kremlin veut reprendre le contrôle et mettre fin aux succès opérationnels des troupes ukrainiennes.

Pour ce faire, Poutine veut mener à l'avenir l'invasion, qu'il qualifie lui-même d'«opération militaire spéciale», comme une guerre globale. C'est ce qu'écrivent les analystes du groupe de réflexion américain Institute of study of war (ISW) dans un rapport.

Moscou serait donc en train de changer de stratégie pour parvenir à ces fins. Les analystes de l'ISW ont identifié cinq actions, dont certaines ont déjà été réalisées, qui prouvent cette thèse.

Première action: augmenter les troupes russes à court et à long terme.

Moscou souhaiterait réarmer drastiquement son armée afin de pouvoir mener des opérations de guerre à grande échelle. Selon le ministère russe de la Défense, cela devrait notamment être rendu possible par la création de nouvelles divisions et la réintroduction de districts militaires dans l'ouest de la Russie.

Deuxième action: économiser des soldats pour un engagement futur plus concentré.

Il s'agit d'une modification par rapport à l'approche initiale du Kremlin, lorsque des soldats non entraînés ont été envoyés au front à l'automne 2022. Poutine aurait déjà déclaré début décembre que l'ensemble du personnel mobilisé ne devrait pas être engagé dans la guerre en Ukraine.

Troisième action: relancer l'industrie de l'armement.

Poutine aurait déjà reconnu par le passé qu'il y avait des problèmes dans l'approvisionnement de l'armée. En décembre dernier, il a rencontré des cadres supérieurs de l'industrie de l'armement. Il aurait ordonné à ses ministres de conclure rapidement des contrats d'armement. Selon le dernier rapport d'experts de l'IWS, Moscou souhaiterait ainsi dynamiser la «base industrielle de défense».

Quatrième action: combler les lacunes dans la structure de commandement de l'armée.

Pour ce faire, le Kremlin a déjà rendu au ministère de la Défense le contrôle de la conduite de la guerre en Ukraine. L'un des généraux les plus haut placés, le général Valéri Guerassimov, a par ailleurs été désigné comme nouveau commandant en chef. «Le Kremlin a probablement l'intention que Guerassimov et ses adjoints nouvellement nommés préparent la Russie à la fois à une guerre de longue durée et à prendre le commandement d'une opération de grande envergure en 2023», peut-on lire dans le rapport.

Cinquième étape: s'assurer du soutien de la population en «intensifiant le conditionnement de l'espace d'information russe».

Le Kremlin veut donc intensifier la diffusion d'informations de propagande auprès des habitants du pays afin de mieux contrôler la narration des reportages de guerre.

Action «décisive» dans six mois

Tout cela devrait aboutir à une «action stratégique décisive», poursuit l'ISW. Elle devrait avoir lieu dans six mois et provoquer un tournant dans la guerre. C'est du moins ce qu'espère le Kremlin. Les experts américains ont identifié deux scénarios.

Premier scénario: une offensive russe majeure, «très probablement» dans la région de Lougansk.

La capture complète des régions de Donetsk et de Lougansk reste l'objectif de guerre officiel du Kremlin, rappelle l'ISW. Il s'agit par ailleurs de l'objectif le plus réalisable pour la Russie, bien que toujours «très difficile».

Ces régions frontalières de la Russie sont, d'un point de vue logistique, les territoires les plus faciles à capturer pour Moscou. Les forces russes y ont déployé des forces supplémentaires au cours de ces derniers mois. L'ISW écarte par contre le scénario d'une offensive dans le sud du pays, jugée «improbable».

Des soldats ukrainiens blessés dans la région de Lougansk. Image: sda

Deuxième scénario: une opération défensive russe pour stopper une contre-offensive ukrainienne.

Le Kremlin a passé ces derniers mois à se barricader dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe a creusé plusieurs lignes de défense dans les régions de Lougansk, Belgorod et Koursk, en Russie.

Selon l'ISW, la Russie cherche ainsi à sécuriser le territoire du Donbass et à éviter une autre défaite majeure, comme la déroute dans la région de Kharkiv ou le retrait de la ville de Kherson. En cherchant à faire échouer une contre-offensive ukrainienne, Moscou espère priver Kiev de l'initiative et de détruire une proportion importante de ses forces mécanisées. Une telle action pourrait alors permettre aux forces russes de lancer une contre-offensive face à des adversaires désorganisés et épuisés.

«Objectifs maximalistes»

Selon le rapport de l'ISW, il est possible que la Russie n'atteigne pas ses objectifs de guerre malgré les nouveautés prévues. Les actions listées plus haut pourraient avoir été menées trop tard.

Toutefois, cette nouvelle opération d'envergure prévue par le Kremlin ne sera pas la dernière tentative de renverser la vapeur. Poutine restera prêt à mener une guerre de longue haleine contre l'Ukraine:

«Le Kremlin s'en tient à ses objectifs maximalistes de conquête de toute l'Ukraine, bien qu'il ait jusqu'à présent échoué sur plusieurs fronts», peut-on lire dans l'analyse ISW

