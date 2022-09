Le sous-marin de Poutine devrait notamment avoir un effet dissuasif sur les actions de l'Otan. keystone

Pourquoi ce sous-marin nucléaire de Poutine fait peur à l'Otan

Les sous-marins nucléaires sont les moyens de combat les plus puissants de la marine russe. L'Otan a apparemment repéré un appareil près de l'Italie. Qu'est-ce qui se cache là-derrière?

Dans la guerre en Ukraine, la marine russe s'est révélée être un facteur critique dans la machine de combat de Poutine: la flotte russe de la mer Noire sécurise la Crimée occupée, menace la côte ukrainienne et bloquait jusqu'à récemment d'importantes exportations de céréales. Les navires de guerre russes ne cessent de tirer des missiles sur le dernier grand port ukrainien, Odessa.

Mais Moscou déploie désormais aussi un navire de guerre en Méditerranée: comme l'a d'abord rapporté le portail spécialisé Naval News, un sous-marin russe navigue actuellement près de l'Italie. Le ministère italien de la Défense a entre-temps confirmé la présence du sous-marin avec une explication plutôt insignifiante:

«Les activités des troupes russes en Méditerranée sont connues. Le sous-marin en question se dirige vers les eaux internationales sans violer les eaux côtières des pays riverains» Le ministère italien de la Défense

Mais l'objectif du sous-marin, mais aussi la raison pour laquelle les autorités italiennes sont si sûres que la Russie respectera les règles, ne sont pas clairs. De plus, les experts se demandent de quel type de sous-marin il s'agit. Selon l'auteur américain et expert en sous-marins H. I. Sutton, trois types entrent potentiellement en ligne de compte:

Un sous-marin nucléaire russe de classe Akula, Sierra I/II ou Victor III.

un sous-marin nucléaire de classe Oscar: un peu plus ancien, équipé de missiles de croisière et de missiles anti-navires.

un sous-marin nucléaire ultramoderne de la classe Yasen: il sera doté d'une propulsion nucléaire et de missiles de croisière de dernière génération pouvant être utilisés aussi bien contre d'autres navires que pour attaquer des cibles terrestres. La marine russe dispose actuellement de trois exemplaires de ces systèmes d'armes très puissants.

Coucou le Victor III:

La Russie dispose déjà de deux sous-marins en Méditerranée, rapporte Sutton sur Naval News: les sous-marins de la classe Kilo, stationnés dans la base russe de Tartous en Syrie, disposent de missiles contre des cibles terrestres et maritimes. En termes de vitesse, de capacité opérationnelle et de dangerosité, ils sont toutefois loin derrière un sous-marin nucléaire.

Dissuasion ou passage en force?

Pourquoi Poutine envoie-t-il un sous-marin nucléaire en Méditerranée? L'expert de la marine Sutton suppose que ce chasseur clandestin doit avoir un effet dissuasif: l'augmentation des troupes russes en Méditerranée doit accompagner l'effet dissuasif de la flotte russe de la mer Noire qui a récemment subi de lourdes pertes lors de la guerre en Ukraine.

Cela correspondrait à la doctrine militaire russe, selon Hutton, les sous-marins nucléaires sont considérés comme les armes navales les plus «convaincantes» de la Russie.

Un défi pour la marine américaine

Les autorités italiennes semblent ne pas savoir ou ne pas vouloir dire où se dirige exactement le navire de combat sous-marin de Poutine. La conviction que le sous-marin ne violera pas les eaux côtières nationales ne semble en tout cas pas être partagée à Washington. Comme le rapporte le portail d'analyse «itamilradar», la semaine dernière, l'US Navy a effectué à elle seule trois vols de reconnaissance dans la région afin de repérer le sous-marin.

Selon ces informations, deux chasseurs de sous-marins de type Boeing P-8 Poseidon ont décollé de la base aérienne militaire de Sigonella en Sicile pour trouver le navire de guerre russe entre la Sicile et Malte. Les jets ont volé plusieurs fois en cercles concentriques au-dessus d'une partie relativement petite de la mer, ce qui, selon les experts, indique clairement qu'ils étaient à la recherche d'un sous-marin.

Ce n'est pas une tâche facile: les sous-marins nucléaires laissent peu de traces. Les exemplaires de la classe moderne Yasen, en particulier, se déplacent silencieusement, même à grande vitesse, et sont considérés comme difficilement détectables.

Remplacer le «Maréchal Ustinov» ?

Avant cela, les reconnaissances aériennes et maritimes de l'Otan avaient déjà eu beaucoup à faire: Le navire russe «Maréchal Ustinov» a quitté la Méditerranée après une mission de huit mois. Il était accompagné du destroyer «Admiral Kulakov» et d'un navire de ravitaillement. La flottille a quitté la Méditerranée par le détroit de Gibraltar et s'est dirigée vers le nord, près des côtes irlandaises et britanniques.

Le convoi était accompagné de frégates et de corvettes de l'Otan. Les forces armées irlandaises ont déclaré dans un communiqué qu'elles étaient informées des activités des navires et qu'elles «surveillaient la situation».

Comme le rapporte le quotidien italien La Repubblica, les navires de guerre russes ne semblaient pas avoir de problème avec l'escorte lors de leur tournée et n'ont pas désactivé le système de détection automatique des navires, le fameux système AIS. Apparemment, il s'agissait d'une manœuvre de tromperie de la marine russe pour détourner l'attention du sous-marin en Méditerranée, suppose le journal.