Il a précisé qu'il briguerait ce poste, et ce, que le président de la République élu dimanche soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen . «Je serai le Premier ministre, pas par la faveur de Monsieur Macron ou de Madame Le Pen, mais par les Français qui m'ont élu», a-t-il affirmé. Pour lui, le résultat du second tour de l'élection présidentielle est relativement «secondaire» en raison des élections législatives, auxquelles le député pourrait d'ailleurs ne pas se porter candidat.

Il a ensuite lancé un appel: «Je demande aux Français de m'élire Premier ministre» en votant pour une «majorité d'Insoumis» et de «membres de l'Union populaire» aux élections législatives de juin.

Il faut dire qu'il n'était pas très loin du but: Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 21,95% des voix le 10 avril.

Le candidat malheureux au premier tour de l'élection présidentielle était sur le plateau de BFMTV mardi soir. Et il en a profité pour lancer un appel solennel aux Français.

