Une manifestante pour le climat à Paris, le 9 avril 2022, qui en profite pour donner son avis sur l'élection présidentielle. Image: EPA

Présidentielle 2022

Participation en baisse: bon pour Macron? Premiers enseignements

La participation à midi est en baisse de 3 points par rapport à 2017. L'abstention est traditionnellement plus élevée dans les classes populaires que dans les classes moyennes et moyennes supérieures.

La participation au premier tour de la présidentielle à la mi-journée (25,48%) est la plus basse depuis 2002 (21,4%). Elle est en baisse d’environ trois points par rapport à 2017 (28,54%). Peut-on d’ores et déjà en tirer des enseignements, sachant que la participation à la présidentielle, premier et second tours, est traditionnellement la plus élevée en France, tous scrutins confondus, se situant dans les bonnes années autour de 80%?