Non, mais j'adore connaître les sombres secrets des politiques. Non, respectez un peu la vie privée de ces pauvres diables! Bien sûr, les politiciens doivent avoir une attitude irréprochable.

Voici 20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe

La Grève à la SNCF a perturbé le réveillon de Noël

La grève des contrôleurs de la SNCF provoquait encore des perturbations dans le trafic ferroviaire en France samedi.

Les voyageurs étaient toutefois plus sereins après l'accord conclu entre la direction et les syndicats. Après l'annulation d'un train sur trois vendredi, 40% des TGV ont été supprimés samedi et dimanche sur les axes Sud-Est et Est. Sur les axes Nord et Atlantique, la proportion monte à 50%.