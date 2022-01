Soupçonné d'agression sexuelle, Bourdin se fait boycotter ses interviews

«Mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail»

«Oui, on a fait ce qu'on devait faire», a commenté auprès de l'AFP l'eurodéputé en marge d'un déplacement à Colombes (Hauts-de-Seine), à l'ouest de Paris, confirmant une information révélée de L'Obs.

C'est notamment le cas du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, qui a choisi d'annuler l'interview avec Bourdin, initialement prévue vendredi matin sur BFMTV et RMC.

Visé par une enquête pour des soupçons d'agression sexuelle par une ancienne collaboratrice, Jean-Jacques Bourdin deviendrait-il «persona non grata» au sein du paysage médiatique français? En tout cas, des entretiens déjà prévus entre lui et des personnalités publiques ont été annulés.

La mort d'un jeune policier a révolté le maire de New York

Plus de «International»

Le journaliste Jean-Jacques Bourdin, visé par une enquête pour agression sexuelle, n'a plus tellement la cote auprès des personnalités: il vient d'essuyer plusieurs refus pour des entretiens prévus à la télévision.

Et si Zemmour se voyait empêché de participer à la présidentielle?

La France s'étrangle devant les salaires de Petkovic et Shaqiri

Les plus lus

Les jobs qui ne servent à rien n'ont pas disparu. A qui profitent-ils?

Si l'efficacité des employés était le maître-mot du marché, les jobs inutiles devraient disparaître, non? Eh bien... non. Voici en quoi – et à qui – ils sont utiles.

Le concept de «bullshit job» a été rendu célèbre au début des années 2010 par David Graeber, un anthropologue étasunien. Il a connu un succès immédiat parce qu'il permet d'appréhender une réalité que des millions de personnes affrontent tous les jours. Le reporting inutile et dévoreur de temps, les indicateurs de performance absurdes sur lesquels tout le monde triche, les visions prétendument stratégiques, mais vides de sens; ces symptômes sont endémiques de nombreux quartiers d'affaires, mais pas uniquement: