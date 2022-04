Un face à face animé et moins suivi qu'en 2017. Image: sda

Présidentielle 2022

Un score peu exceptionnel pour le débat entre Le Pen et Macron

Cette année, outre TF1 et France 2, chaînes organisatrices, les chaînes d'information et les chaînes parlementaires ont retransmis le débat de l'entre-deux-tours. Un score en deçà de celui de 2017.

Le débat de l'entre-deux-tours, événement très attendu durant ces élections présidentielles, n'a pas tant attiré les foules. En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient suivi le débat qui opposait déjà Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

900 000 téléspectateurs en moins

Près de 15,6 millions de téléspectateurs ont regardé le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle sur l'ensemble des chaînes qui le diffusait mercredi soir, un score donc inférieur à celui du dernier débat de la présidentielle de 2017, selon les chiffres de Médiamétrie transmis jeudi.

En comparaison, le débat prend place derrière celui entre Chirac et Jospin en 1995 d'un classement toujours emmené par les 20,4 millions de téléspectateurs de 2007 et l'affrontement entre Sarkozy et Hollande. (svp/ats)