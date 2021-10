Analyse

Depuis un an, Trump m'écrit des mails et pour une seule raison

De l'argent. C'est tout ce que les nombreux messages de l'ex-président des Etats-Unis demandent. Heureusement qu'il est milliardaire.

Il y a environ un an, je me suis inscrit à la newsletter de Trump. Peut-être, ai-je pensé, que je recevrais des nouveautés intéressantes. C'est donc avec grande curiosité que j'ai ouvert les premiers mails de Trump qui ont atterri dans ma boîte de réception. Mais progressivement, de plus en plus d'entre eux sont restés non lus. La raison? J’ai vite compris que le principal objectif de l'ex-président américain était de me soutirer de l'argent. Voici en 15 points les méthodes …