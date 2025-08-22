Les derniers développements autour de l'Ukraine laissaient jusqu'ici entrevoir un fragile espoir de paix. Ce dernier semble désormais être en péril. Image: Imago, montage watson

Avec cette décision, Trump pourrait faire capoter la paix en Ukraine

Les Etats-Unis semblent attendre une rencontre entre Poutine et Zelensky. Mais cela est loin d’arriver, malgré des progrès significatifs ces deux dernières semaines en matière de paix et d'accord.

Thomas Wanhoff / t-online

Le président américain réduit apparemment ses efforts pour la paix. Alors qu’il s’était montré satisfait après son sommet avec Vladimir Poutine, le républicain paraît de plus en plus frustré par les exigences maximales de la Russie.

Sur son réseau Truth Social, il a pour la première fois soutenu indirectement des attaques ukrainiennes contre la Russie. De plus, il aurait perdu tout intérêt pour un sommet tripartite avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

Selon le journal britannique The Guardian, Trump envisagerait de suspendre provisoirement son rôle de médiateur. La Russie et l’Ukraine devraient alors tenter elles-mêmes d’organiser une rencontre entre leurs chefs d’Etat. Le quotidien cite des collaborateurs de l’administration Trump.

Jeudi, Trump a déclaré qu’il ne voulait plus attendre longtemps. Trump avait affirmé lors d’une interview avec l’animateur conservateur Todd Starnes:

«Je dirais que dans les deux prochaines semaines, nous en saurons davantage d’une manière ou d’une autre»

Il répondait à la question de savoir s’il y aurait un accord de paix. Passé ce délai, «il faudrait peut-être adopter une autre approche», a ajouté le républicain, sans donner plus de détails.

Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche: le président américain semble mettre ses efforts de paix en suspens. Image: Imago

Un sommet bilatéral qui a peu de chance d'exister

Il y a quelques jours à peine, Trump avait encore affirmé vouloir organiser une rencontre commune. Mais il avait ensuite posé comme condition que Poutine et Zelensky se retrouvent d’abord sans lui. Dans une interview donnée mardi à Mark Levin sur la chaîne américaine WABC, il a déclaré qu’un sommet bilatéral entre la Russie et l’Ukraine serait préférable:

«Je veux voir ce qui se passera lors de cette rencontre. Ils sont en train de la préparer, et nous verrons bien ce qui se passera»

Cependant, une rencontre directe entre Zelensky et Poutine reste hautement improbable. Zelensky accuse Moscou d’éviter un face-à-face. Selon lui, Poutine cherche à se soustraire à la «nécessité» d’une rencontre directe pour des négociations de paix, a-t-il affirmé jeudi soir dans son allocution quotidienne. Il a par ailleurs ajouté:

«Les signaux actuels venant de la Russie sont, pour être honnête, indécents»

Moscou «ne veut pas mettre fin à cette guerre», a-t-il poursuivi. Auparavant, il avait conditionné une telle rencontre à la conclusion, sous «sept à dix jours», d’un accord préalable sur des garanties de sécurité pour l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion au Kremlin. On doute qu'il souhaite réellement rencontrer Volodymyr Zelensky. Image: Vyacheslav Prokofyev

Poutine pose de nouveaux obstacles

Kaja Kallas, vice-présidente de la Comission européenne, s'est exprimée de manière similaire. Elle reproche à Vladimir Poutine de ne chercher qu’à gagner du temps dans les efforts internationaux de paix. Elle a par ailleurs déclaré dans un podcast du ZDF Heute Journal, selon une transcription éditoriale:

«Poutine n’a aucun intérêt à s’asseoir à la table des négociations. Il s’agit pour lui uniquement de gagner du temps»

Les Etats-Unis, l’Europe et l’Ukraine veulent pour leur part la paix. Mais, comme l'ajoute Kallas:

«Ce que nous voyons du côté russe, c'est qu'ils jouent à éviter les négociations et à poser des obstacles à leur mise en place»

La Russie a d’ailleurs imposé de nouvelles conditions aux pourparlers de paix avec l’Ukraine, remettant en cause la légitimité du président Volodymyr Zelensky.

Jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Vladimir Poutine était en principe prêt à rencontrer Zelensky, mais uniquement sous conditions: tous les sujets devraient être réglés à l’avance par des experts. De plus, se pose selon lui la question de la compétence de Zelensky à signer un accord de paix.

Traduit de l'allemand par Anne Castella