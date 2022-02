Présidentielle 2022

La jeunesse macronienne joue de l'érotisme pour sa précampgne

La jeunesse macronienne a osé et s'est amusée à bousculer les lignes de la communication. Un slogan provocateur qui annonce l'arrivée dans la course présidentielle d'Emmanuel Macron.

D'après des informations du HuffPost, plus de 25 000 pancartes vont être placardées dans toute la France. Mais quelle est cette fameuse affiche qui flirte avec l'érotisme? Elle est simple et efficace: «On a très envie de vous». Que c'est coquin.

Même si Emmanuel Macron n'a pas encore annoncé sa candidature, c'est un sacré coup de pub que lancent les Jeunes avec Macron (JAM). Dans Le Parisien du 27 janvier dernier, un proche du chef de l’Etat estime que l'idée est de rendre publique cette décision qui s’étalera «entre le 10 et le 20 février».

Une fenêtre de tir, donc, pour viser vite et juste. Et quoi de mieux qu'on slogan efficace, qui va inévitablement faire brailler dans les troquets du coin. La JAM assume ce ton provocateur et parle d'une lecture sous différents angles:

«Ça signifie à la fois qu’on a très envie qu’il se présente, qu’on a très envie de rentrer dans la campagne et qu’on a très envie d’aller convaincre les Français». Une source de la JAM au HuffPost

C'est la dernière affiche de la précampagne et elle n'est pas une référence directe à la phrase qui avait échaudé l'opinion publique: «les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder». Le but de cette manoeuvre est de faire parler et de reprendre une idée warholienne: «n'importe quelle publicité est une bonne publicité». (svp)

