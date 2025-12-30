Tatiana Schlossberg avait annoncé sa leucémie dans le New Yorker, il y a Image: NBCUniversal

La petite-fille de JFK est décédée à seulement 35 ans

Tatiana Schlossberg était atteinte d’une leucémie. Elle avait annoncé son cancer en phase terminale dans un article du New Yorker il y a six semaines.

La journaliste et militante environnementale Tatiana Schlossberg, est décédée le 30 décembre, un mois après avoir annoncé le stade terminal de sa maladie, dans le New Yorker. Elle n’avait que 35 ans.

La fille de Caroline Kennedy, dont les parents n’étaient autres que John F. Kennedy et Jackie Kennedy, s’est battue jusqu’à la fin contre la maladie, mais aussi contre Robert F. Kennedy Jr., ministre américain de la Santé, qu’elle qualifiait de «honte».

Son décès a été annoncé mardi soir par la famille, sur les réseaux sociaux.

«Notre belle Tatiana est décédée ce matin. Elle sera toujours dans nos cœurs» Signé «George, Edwin et Josephine MoranEd, Caroline, Jack, Rose et Rory»

Le Daily Mail précise que les «médecins n'ont découvert la maladie que grâce à des analyses de sang de routine après la naissance de son deuxième enfant».



Dans cette fameuse tribune dans le New Yorker, intitulée «Une bataille contre mon sang» et parue le 22 novembre dernier, Tatiana Schlossberg livrait une intelligente réflexion sur sa famille et son propre mort, qu’elle savait imminente.

«Depuis mon lit d’hôpital, j’ai vu Bobby, au mépris de toute logique et de tout bon sens, être confirmé à ce poste, alors qu’il n’avait jamais travaillé dans le domaine médical, la santé publique ou au sein du gouvernement» Tatiana Schlossberg, à propos du ministre controversé de la Santé, RFK Jr.

