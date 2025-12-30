La petite-fille de JFK est décédée à seulement 35 ans
La journaliste et militante environnementale Tatiana Schlossberg, est décédée le 30 décembre, un mois après avoir annoncé le stade terminal de sa maladie, dans le New Yorker. Elle n’avait que 35 ans.
La fille de Caroline Kennedy, dont les parents n’étaient autres que John F. Kennedy et Jackie Kennedy, s’est battue jusqu’à la fin contre la maladie, mais aussi contre Robert F. Kennedy Jr., ministre américain de la Santé, qu’elle qualifiait de «honte».
Son décès a été annoncé mardi soir par la famille, sur les réseaux sociaux.
Le Daily Mail précise que les «médecins n'ont découvert la maladie que grâce à des analyses de sang de routine après la naissance de son deuxième enfant».
Dans cette fameuse tribune dans le New Yorker, intitulée «Une bataille contre mon sang» et parue le 22 novembre dernier, Tatiana Schlossberg livrait une intelligente réflexion sur sa famille et son propre mort, qu’elle savait imminente.
(fv)