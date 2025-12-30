dégagé-1°
DE | FR
burger
International
Décès

Tatiana Schlossberg, petite-fille de JFK, est décédée à l’âge de 35 ans

TODAY -- Pictured: Tatiana Schlossberg on Tuesday, August 27, 2019 -- (Photo by: Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images)
Tatiana Schlossberg avait annoncé sa leucémie dans le New Yorker, il y aImage: NBCUniversal

La petite-fille de JFK est décédée à seulement 35 ans

Tatiana Schlossberg était atteinte d’une leucémie. Elle avait annoncé son cancer en phase terminale dans un article du New Yorker il y a six semaines.
30.12.2025, 20:1830.12.2025, 20:32

La journaliste et militante environnementale Tatiana Schlossberg, est décédée le 30 décembre, un mois après avoir annoncé le stade terminal de sa maladie, dans le New Yorker. Elle n’avait que 35 ans.

La fille de Caroline Kennedy, dont les parents n’étaient autres que John F. Kennedy et Jackie Kennedy, s’est battue jusqu’à la fin contre la maladie, mais aussi contre Robert F. Kennedy Jr., ministre américain de la Santé, qu’elle qualifiait de «honte».

Son décès a été annoncé mardi soir par la famille, sur les réseaux sociaux.

«Notre belle Tatiana est décédée ce matin. Elle sera toujours dans nos cœurs»
Signé «George, Edwin et Josephine MoranEd, Caroline, Jack, Rose et Rory»

Le Daily Mail précise que les «médecins n'ont découvert la maladie que grâce à des analyses de sang de routine après la naissance de son deuxième enfant».

Dans cette fameuse tribune dans le New Yorker, intitulée «Une bataille contre mon sang» et parue le 22 novembre dernier, Tatiana Schlossberg livrait une intelligente réflexion sur sa famille et son propre mort, qu’elle savait imminente.

«Depuis mon lit d’hôpital, j’ai vu Bobby, au mépris de toute logique et de tout bon sens, être confirmé à ce poste, alors qu’il n’avait jamais travaillé dans le domaine médical, la santé publique ou au sein du gouvernement»
Tatiana Schlossberg, à propos du ministre controversé de la Santé, RFK Jr.

(fv)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
1 / 19
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les trains repartent, mais les voyageurs d'Eurostar sont en galère
La compagnie ferroviaire franco-britannique avait annoncé la suspension de «tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles» jusqu'à nouvel ordre. A 17h00, les wagons circulent à nouveau.
Eurostar a annoncé mardi la suspension de «tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles» jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu sous le tunnel sous la Manche concernant l'exploitant du tunnel Getlink.
L’article