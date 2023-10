Poutine révèle des détails sur la mort de Prigojine

Prigojine était tombé en disgrâce et considéré comme un traître par le président russe Vladimir Poutine pour avoir orchestré une mutinerie le 23 juin. L'accident est suspecté par l'Ukraine et les Occidentaux comme une vengeance du Kremlin, une thèse que Moscou rejette avec véhémence.

Patrick McHenry, le «lanceur de bombes» devenu président

Au moment même où le speaker Kevin McCarthy se trouvait dépouillé de son marteau, la présidence par intérim tombait sur les épaules d'un autre homme. Patrick McHenry, un républicain pur jus, passé du statut de «chien enragé» à celui d'«intello» et négociateur malicieux.

Un après-midi de 2017, sur un terrain de golf de l'Ohio, un influent républicain fraîchement retraité formulait cette grande prédiction: «Patrick McHenry sera speaker un jour». Six ans plus tard, le 3 octobre 2023, alors que Kevin McCarthy se voyait brutalement destitué et que la démocratie américaine basculait, une fois de plus, dans l'inconnu, sa prophétie s'est réalisée. Enfin... presque. Patrick McHenry est bel et bien entré dans l'Histoire américaine. Mais pas en tant que président de la Chambre des représentants. Juste comme «président par intérim». Ce qui reste quand même une première.