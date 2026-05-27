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Une Russe prend 3 ans de prison pour avoir manqué de respect à un gâteau

Une employée d&#039;un chicha-bar a manqué de respect au koulitch. Et Poutine aime les koulitchs.
Une employée d'un chicha-bar a manqué de respect au koulitch. Et Poutine aime les koulitchs.keystone / shutterstock

Poutine n'aime pas qu'on manque de respect à ce gâteau russe

Une jeune Moscovite a été condamnée à plus de trois ans de prison après avoir publié sur Instagram la photo d’une chicha posée sur un gâteau de Pâques russe traditionnel, déclenchant une enquête pour «atteinte aux sentiments religieux».
27.05.2026, 15:3827.05.2026, 15:38

Un tribunal de Moscou a condamné une jeune femme à une peine de prison de plusieurs années, après qu’elle a publié sur Instagram une photo d’une chicha posée sur un gâteau traditionnel russe de Pâques. Elle devra purger trois ans et 25 jours dans une colonie pénitentiaire, selon des informations concordantes rapportées depuis le tribunal par plusieurs médias.

Employée d’un bar à chicha à Moscou, elle avait en avril présenté à un client sa chicha sur un koulitch, un gâteau de Pâques traditionnel russe, et publié ensuite un post sur Instagram. Les autorités ont alors ouvert une procédure pénale pour «atteinte aux sentiments religieux».

Peine de prison ferme

La jeune femme avait déjà été condamnée à une peine avec sursis de trois ans pour une infraction liée aux drogues l'année dernière, selon le portail russe d’opposition Mediazona.

Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le tribunal a ordonné la conversion de sa peine avec sursis en peine de prison ferme. La décision reste en dessous de la recommandation du ministère public, qui réclamait trois ans et deux mois de détention.

Ce «seuil psychologique» fait mal à Poutine

Le koulitch est une pâtisserie traditionnelle de Pâques en Russie, que les chrétiens orthodoxes consomment souvent avec des fruits confits ou des raisins, surmonté d'un glaçage. Ce genre de panettone made in Russia marque la fin du Carême le dimanche de Pâques. Souvent, les fidèles font bénir leur koulitch par les prêtres.

Depuis 2013, la violation des sentiments religieux des croyants est punissable en Russie. Cette disposition a été instaurée à la suite d’une performance du groupe Pussy Riot dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.

(ats/dpa/acu)

Traduit de l'allemand par acu

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