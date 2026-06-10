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Quiz

«Il y avait un piège»: connaissez-vous les sept membres du G7?

Evian est sur le point d'accueillir le sommet du G7, où de grandes puissances économiques mondiales se retrouvent pour discuter en petit comité. Mais savez-vous qui sont ces sept leaders? Faites notre test pour le savoir et regardez notre vidéo.

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Du 15 au 17 juin, le sommet du G7 se tiendra à Evian-les-bains, en France voisine. Durant ces quelques jours, les dirigeants de sept pays occidentaux — le «Groupe des sept» — se rencontreront pour parler géopolitique, affaires internationales et économie.

L'échange se veut plus informel que lors d'autres rencontres du même type. C'est aussi l'occasion pour eux de se parler tous en même temps, autour d'une grande table. Un peu comme une réunion de famille du dimanche — mais avec des pays qui représentent la moitié de l'économie mondiale, ce qui n'est quand même pas rien.

Mais au fait, de qui parle-t-on? Qui sont ces «Sept» et de quels pays viennent-ils? Vous avez assez suivi l'actualité et pensez connaître tous leurs noms? Si oui, testez vos connaissances avec notre quiz:

C'est parti

7 questions Connaissez-vous les leaders du G7?

Et d'ailleurs: les Romands sont-ils mieux informés que vous? On est allé leur poser la question sur les bords du Léman, sur les quais d'Ouchy à Lausanne, en face de la ville d'Evian.

Ont-il reconnu les pays participants? Qui a été capable de faire un 7/7? Le résultat ci-dessous 👇

Vidéo: watson

Et vous, vous en pensez quoi de ces leaders du «Groupe des sept» ou de la rencontre en elle-même? Dites-le nous dans la section commentaires 👇