ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
Quiz

Connaissez-vous les sept chefs d'Etat du G7? Faites le test

Vidéo: watson
Quiz

«Il y avait un piège»: connaissez-vous les sept membres du G7?

Evian est sur le point d'accueillir le sommet du G7, où de grandes puissances économiques mondiales se retrouvent pour discuter en petit comité. Mais savez-vous qui sont ces sept leaders? Faites notre test pour le savoir et regardez notre vidéo.
10.06.2026, 11:5510.06.2026, 12:11
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Du 15 au 17 juin, le sommet du G7 se tiendra à Evian-les-bains, en France voisine. Durant ces quelques jours, les dirigeants de sept pays occidentaux — le «Groupe des sept» — se rencontreront pour parler géopolitique, affaires internationales et économie.

L'échange se veut plus informel que lors d'autres rencontres du même type. C'est aussi l'occasion pour eux de se parler tous en même temps, autour d'une grande table. Un peu comme une réunion de famille du dimanche — mais avec des pays qui représentent la moitié de l'économie mondiale, ce qui n'est quand même pas rien.

Mais au fait, de qui parle-t-on? Qui sont ces «Sept» et de quels pays viennent-ils? Vous avez assez suivi l'actualité et pensez connaître tous leurs noms? Si oui, testez vos connaissances avec notre quiz:

C'est parti
7 questions

Connaissez-vous les leaders du G7?

Et d'ailleurs: les Romands sont-ils mieux informés que vous? On est allé leur poser la question sur les bords du Léman, sur les quais d'Ouchy à Lausanne, en face de la ville d'Evian.

Ont-il reconnu les pays participants? Qui a été capable de faire un 7/7? Le résultat ci-dessous 👇

Vidéo: watson

Et vous, vous en pensez quoi de ces leaders du «Groupe des sept» ou de la rencontre en elle-même? Dites-le nous dans la section commentaires 👇

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
1
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
1
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Audacieux et peu coûteux», ce procédé inquiète en Russie
Kiev mise de plus en plus sur une ancienne méthode pour acheminer des drones loin dans l’arrière-pays russe: les ballons. Des médias proches du Kremlin mettent déjà en garde contre cette tactique.
Une technologie militaire remontant à l’époque de la Révolution française connaît un regain d’intérêt sur le champ de bataille moderne. Les forces armées ukrainiennes utiliseraient des ballons stratosphériques, ou aérostats, afin de soutenir des attaques de drones sur de longues distances.
L’article