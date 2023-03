Dimanche, Néo a pris officiellement la parole suite à la condamnation de ses parents, Sophie Fantasy et Greg Inside.

Ses parents en prison, cette jeune star s'exprime pour la première fois

Certes, Sophie Fantasy et son mari ne sont pas encore physiquement derrière les barreaux. Mais leurs enfants, les stars Swan & Néo, ont déjà pris les devants. Notamment financièrement. Le grand frère, tout juste majeur, s'exprime pour la première fois depuis la condamnation de papa et maman pour escroquerie.

Plus de «International»

La semaine dernière, Sophie Fantasy et son mari, Greg Inside, ont été condamnés à cinq ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Bien avant qu'ils incarnent les «parents parfaits» sur les chaînes YouTube de leurs deux enfants Swan et Néo, ce couple est à l'origine d'une vaste arnaque à l'amour, impliquant plusieurs dizaines de filles de l'Est, par l'intermédiaire d'une société baptisée EuroChallenge.

Le tribunal a délivré à leur encontre un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. En bon français: le couple n'est pas encore physiquement en prison, mais devra se retrouver derrière les barreaux au plus tard dans quatre mois. Swan et Néo, respectivement 11 et 18 ans, se sont toujours publiquement désolidarisés du passé de leurs parents, depuis les premiers frémissements judiciaires.

Logiquement, Néo, fraîchement majeur, est le seul à évoquer l'affaire. Le jour du verdict, il avait déjà précisé, face aux rumeurs, que «pour la millième fois, que Swan et moi n’avons jamais été exploités. Ça devient vraiment lourd de répéter des évidences, juste parce que du jour au lendemain, un drama apparaît et tout le monde y croit». Il faut dire que les réseaux ne se sont pas privés pour commenter le «drama», entre humour, parfois noir, accusations gratuites et soutien à «ces deux gamins livrés à eux-mêmes».

Dimanche, Néo a pris officiellement la parole, dans une vidéo d'un quart d'heure, pour «mettre les choses au point» et «dire la vérité». Voici un résumé, en punchlines, des points que la star a évoqués.

«Il se passe beaucoup de trucs autour de mes parents, c'est très dur»

«J'ai des choses à dire et d'autres à accepter»

«Savoir que ses propres parents vont sûrement aller en taule, c'est horrible, c'est impossible à entendre»

Sophie Fantasy en prison: son fils Néo s'exprime pour la première fois Vidéo: youtube

«En plus, moi, dans quelques jours, je dois passer le bac et il y a tout ça qui se passe. Beaucoup trop de choses pour moi»

«Je ne pourrai pas tout vous dire par rapport à l'affaire, parce que ce n'est pas terminé»

«Nos noms sont sans arrêt liés à l'affaire judiciaire de nos parents. Comprenez que ça n'a rien à voir, j'en ai marre de devoir le dire»

«On a toujours adoré, kiffé faire des vidéos, ça n'a jamais été une contrainte. Un moment de plaisir»

«On nous dit qu'on est des robots? Nos vidéos, ce sont des vidéos de bonheur, on n'est pas là pour se plaindre, mais pour rire et se faire kiffer»

«J'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et sachez que j'ai récupéré toutes les chaînes»

«C'est moi qui reprend le flambeau. Mes parents, ils sont au fond du trou, ils n'ont plus rien et, de mon côté, j'ai tout récupéré»

«D'ailleurs, c'était prévu avant l'affaire en justice de mes parents»

«Swan, on essaie de le préserver au maximum. Je vais tout faire pour le protéger, c'est mon petit frère, je vais tout faire pour lui»

«Jamais je ne vais l'abandonner, on sera toujours ensemble, à son âge, c'est un grand traumatisme»

«YouTube, pour moi, c'est un métier, ça me rémunère, mais ça reste une passion»

(fv)