Rétro WTF 2022

«J'utilise un vagin pour le travail et un vagin pour ma vie privée»

Evelyn Miller, une star d'OnlyFans, possède une malformation qui lui confère deux vagins et deux utérus. Une situation étonnante qui a certes de bons côtés, mais en présente de très mauvais aussi.

La rétro WTF 2022 Cette année, l'actualité fut dense, anxiogène, dramatique et vous la connaissez par coeur. Alors au lieu de vous remettre sous les mirettes les mauvaises nouvelles de ces douze derniers mois, on a décidé de rassembler quelques histoires qui sont... comment dire... sorties de l'ordinaire. Pour faire court, ce sont des articles que nous avons eu (un peu) honte d'écrire et que vous avez eu (un peu) honte de lire. (Ne vous jugez pas trop fort.)

Evelyn Miller, une star de la sulfureuse plateforme OnlyFans, a récemment révélé à ses abonnés un fait quelque peu surprenant relayé lundi par Metro. La jeune femme est dotée de deux vagins, chacun surplombé d'un utérus. Impossible? N'en soyez pas si sûrs. L'Australienne de 31 ans dispose en réalité d'un utérus dit «didelphe». Une malformation utérine, potentiellement génétique, conduisant au développement de deux utérus parfois liés à deux cols et/ou deux vagins. Ce cas exceptionnel toucherait près de 0,3% de femmes dans le monde.

S'il s'agit d'une anomalie congénitale, Evelyn Miller a confié ne l'avoir pourtant découvert qu'à l'âge adulte. «J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez moi», avoue Evelyn en brossant un passé truffé de situations déconcertantes. Comme lorsqu'elle mettait un tampon hygiénique et continuait de saigner ou encore lors de relations intimes avec des partenaires durant lesquels ébats elle se sentait «différente», sans pour autant parvenir à définir ce qui n'allait pas.

Aujourd'hui enceinte, Evelyn Miller a dû attendre plusieurs années avant de comprendre ce qu'il se passait avec son système génital. Image: mediadrumimages

Choquée puis soulagée

Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans qu'Evelyn Miller a pu mettre un mot sur ses doutes. A cette époque, la jeune femme s'est rendue chez un gynécologue pour interrompre une grossesse non voulue. Telle n'a pas été sa surprise lorsque le médecin lui a annoncé qu'elle possédait deux vagins et deux utérus. Une stupéfaction qui a très rapidement laissé place au «soulagement», affirme-t-elle.

«C'était un soulagement de découvrir enfin pourquoi tout semblait si différent» Evelyn Miller

La rupture avec son partenaire du moment a poussé la vingtenaire à reprendre le plein pouvoir sur ce corps qu'elle commençait tout juste à comprendre, comme le rapporte le média britannique. Pour se le réapproprier, dit-elle, Evelyn Miller a débuté un emploi en tant qu'actrice de films pour adultes. Avec les années, la Brisbanaise a décelé plusieurs avantages à cet utérus didelphe:

«J'ai appris à utiliser un vagin pour le travail et un vagin pour ma vie privée; ce qui a rendu le métier beaucoup plus facile à gérer pour moi, tant émotionnellement que physiquement» Evelyn Miller

Grâce à cette particularité rare, Evelyn Miller a souligné la possibilité de séparer sa vie professionnelle de sa vie privée en utilisant un vagin pour chaque domaine: «J'ai appris à utiliser un vagin pour le travail et un vagin pour ma vie privée; ce qui a rendu le métier beaucoup plus facile à gérer pour moi, tant émotionnellement que physiquement». Elle a également relevé comme avantage la capacité d'être plus endurante dans ses relations intimes, ou encore de ressentir des sensations décuplées selon que le vagin gauche ou droit (qui est d'ailleurs son préféré) soit utilisé.

Grossesse à haut risque

Mais la malformation présente également quelques inconvénients. Notamment le fait de réaliser des dépistages d'infections sexuellement transmissibles beaucoup plus réguliers pour les deux vagins ou souffrir davantage de douleurs lors des cycles menstruels qui sont, de fait, doublés. Il y a un an et demi, un autre désavantage, selon elle nettement plus dangereux, s'est par ailleurs manifesté.

L'échographie d'Evelyn Miller. Image: dr

En 2017, après sept ans de carrière en tant que star de films X, Evelyn Miller a décidé d'ouvrir un compte OnlyFans, un service d'abonnement au contenu photo et vidéo majoritairement à caractère pornographique. Elle y a alors rencontré son futur mari avec qui elle a décidé d'avoir un enfant. Sauf qu'avec un utérus didelphe, l'affaire s'est révélée plus compliquée que prévu, comme le raconte Metro:

«C'était une grossesse à haut risque, car les deux utérus faisaient la moitié de la taille normalement requise» Evelyn Miller

Chaque utérus d'Evelyn Miller étant réduit de moitié, la grossesse de l'ancienne star du porno, en 2020, a été jugée par les médecins «à haut risque». L'espace était en effet trop étroit pour qu'un enfant puisse y grandir.

L'utérus didelphe d'Evelyn Miller a obligé celle-ci a accoucher par césarienne. Image: mediadrumimages

Par ailleurs, la bosse de son ventre s'est développée sur le côté droit de son bassin, entraînant des douleurs dorsales «indescriptibles», a-t-elle déclaré. La taille réduite de son vagin n'a pas non plus permis à Evelyn Miller d'accoucher par voie basse: son bébé est né par césarienne en juin 2021. Un garçon de 37 semaines en bonne santé.

«Pour rien au monde, je ne souhaiterais avoir qu'un seul vagin» Evelyn Miller

Aujourd'hui, Evelyn Miller est à nouveau enceinte. Toujours du côté droit de son utérus didelphe. Elle continue de se mettre en scène pour son compte OnlyFans qui, depuis qu'elle y met en avant sa singularité – afin de notamment sensibiliser le public – a explosé des records d'abonnement: 1700 en un mois, d'après ses dires. «Pour rien au monde, je ne souhaiterais avoir qu'un seul vagin», revendique Evelyn. «Mes utérus rendent ma vie sexuelle plus amusante, et je pense qu'il est important d'embrasser tous les corps et toutes les différences.»

Et en Suisse? 0,3% des femmes dans le monde selon les données de 2019 publiées par



On sait toutefois, grâce au rapport daté de 2008 de la 3% à 4% des Helvètes présentent une malformation utérine. La plupart de ces anomalies étant «asymptomatique», précisent les auteurs. Le diagnostic n’est en effet souvent posé que fortuitement, lors d’un examen pratiqué dans un autre but, comme ça a été le cas avec Evelyn Miller.



Les experts rappellent qu'il est pourtant important d'évoquer ce diagnostic chez toutes patientes présentant des fausses couches tardives ou à répétition.

Cet article a été publié une première fois le 25 février 2022.