Cette femme possède des dents et des cheveux dans son utérus

Une vidéo est rapidement devenue virale sur TikTok. Une jeune femme témoigne avoir subi une échographie qui a révélé un problème féminin méconnu. Explications.

La rétro WTF 2022 Cette année, l'actualité fut dense, anxiogène, dramatique et vous la connaissez par coeur. Alors au lieu de vous remettre sous les mirettes les mauvaises nouvelles de ses douze derniers mois, on a décidé de rassembler quelques histoires qui sont... comment dire... sorties de l'ordinaire. Pour faire court, ce sont des articles que nous avons eu (un peu) honte d'écrire et que vous avez eu (un peu) honte de lire. (Ne vous jugez pas trop fort.)

Elle s'appelle Page et fait gentiment le buzz sur TikTok. Pourquoi? Et bien celle qui répond au pseudo de «sandwitchbread» sur le réseau social affirme – stupeur – que son utérus recèle des dents et des cheveux.

Dans une vidéo (en anglais), qui cumule plusieurs millions de vues désormais, elle explique qu'elle souffrait depuis près de deux ans de saignements et de douleurs dans la région du bas-ventre. La jeune femme a finalement pris rendez-vous chez son gynécologue.

Une échographie qui révèle des choses étonnantes

Ce dernier, incapable de faire un diagnostic, lui explique qu'elle doit faire une échographie. «Je me dis: 'Merde! J'espère que ce n'est pas un bébé, parce que je ne veux pas d'enfant en ce moment'», commente la jeune femme dans sa vidéo avant d'asséner:

«Mais ce n'est pas un bébé. C'est en fait quelque chose de bien pire!»

L'image révèle que des cheveux et des dents ont poussé dans l'utérus de Page.

Comment un truc pareil est possible? C'est une blague, penserez-vous peut-être. Et bien non, par forcément. Ce phénomène existe bel et bien et il porte le nom de kyste dermoïde et il peut arriver à de nombreuses femmes. Avant d'aller plus loin dans les explications, pour ceux que cela intéresse, voici la vidéo (en anglais) que Page a postée et dans laquelle elle raconte son aventure. 👇

Page explique que son kyste fait sept centimètres de long et qu'il est précisément la cause de ses malheurs:

«Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un kyste dermoïde – parce que je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui – c'est un kyste qui fait pousser les cheveux et les dents et qui est causé par des particules de tissu fœtal.»

La jeune femme a eu un petit garçon, il y a de cela deux ans, et c'est depuis ce moment-là qu'elle souffre de ces douleurs. C'est donc cette grossesse qui aurait provoqué la pousse de dents et de cheveux dans son utérus. Est-ce courant? Tentative d'explication. 👇

Qu'est-ce qu'un kyste dermoïde et d'où ça vient?

Cosmopolitan après avoir vu la vidéo a voulu en savoir davantage et a posé la question à une experte «Les kystes ovariens sont très courants», dit, en préambule, la doctoresse Nitu Bajekal (obstétricien et gynécologue) avant de poursuivre:

«La plupart sont de simples kystes folliculaires qui vont et viennent généralement à chaque cycle et ne causent pas de gêne. Cependant, certains kystes, comme les kystes dermoïdes, peuvent provoquer des symptômes et nécessiter un traitement.»

Notons donc que ce dont souffre Page porte un nom scientifique: tératome kystique mature bénin.

«Il s'agit de kystes issus de cellules spécialisées ''totipotentielles'' (cellules germinales ovariennes ou cellules reproductrices) que l'on trouve normalement dans les ovaires.»

Ce sont ces derniers qui ont le potentiel de se développer en cheveux, os, peau, graisse et même en dents, précise la spécialiste qui complète:

«Ils peuvent aller d'un petit kyste de la taille d'un pois à une taille de 15 à 20 centimètres.»

Les kystes dermoïdes sont-ils dangereux?

«La plupart des kystes dermoïdes sont bénins et peuvent en de rares cas être cancéreux», explique la doctoresse Nitu Bajekal (ci-dessous en image 👇). Cependant, le développement d'un kyste dermoïde peut entraîner d'autres complications, bien qu'elles ne soient pas très fréquentes, comme dans le cas de Page.

L'experte souligne que les petits kystes dermoïdes qui ne provoquent aucun symptôme ne doivent généralement pas être retirés et peuvent être observés par un professionnel de la santé. Les kystes de plus de quatre centimètres, en revanche, sont généralement retirés pour éviter toute complication ultérieure.

Quels sont les signes et les symptômes d'un kyste dermoïde?

Souvent, il n'y en a pas et ils sont détectés de manière fortuite lors d'une échographie pelvienne – ou, s'ils sont assez gros, lors d'un examen pelvien – qui aura été réalisée pour d'autres raisons, souligne la doctoresse Nitu Bajekal.

Dans d'autres cas, elle énumère les symptômes suivants (la liste n'est pas exhaustive):

Une forte sensation de pression plus bas dans le bassin.

Une douleur vive ou sourde (qui sera du côté du kyste). Cela peut être constant ou aller et venir.

Dans de rares cas, un kyste dermoïde peut se rompre et provoquer une douleur aiguë et intense au niveau du ventre.

Parfois, comme un kyste peut être lourd, l'ovaire qui le contient peut se tordre sur lui-même (torsion ovarienne). Cela peut provoquer une douleur intermittente ou continue, ainsi que des nausées et des vomissements.

Elle note que «des règles anormales ou des saignements vaginaux ne sont généralement pas associés aux kystes dermoïdes.»

Toutefois, comme toujours, s'il y a un souci ou un ressenti anormal, il est préférable de contacter son médecin et de prendre rendez-vous pour une consultation, rappelle la spécialiste.

Cet article a été publié une première fois le 12 février 2022.