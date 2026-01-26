«Ce n'est pas du tout commun chez nous»: la ville de Fortschwihr est sous le choc. (image d'illustration) Image: Shutterstock

Un collège français vandalisé: «Tout le monde est un peu désespéré»

Les vitres d'un collège du Haut-Rhin ont été fracassées pendant le week-end. Les dégâts pourraient se chiffrer en dizaines de milliers d'euros.

Toutes les vitres extérieures du gymnase d'un collège alsacien ont été endommagées ce week-end. Les dégâts sont évalués à plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme l'a indiqué lundi le gestionnaire de l'établissement.

«Il y a plus d'une centaine d'impacts, le verre a explosé à certains endroits. Je pense que des barres de fer ont été utilisées, ainsi que des pierres car on voit un peu de boue à certains endroits» Marc Bouché, président du syndicat Pôle Ried-Brun

L'acte s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Fortschwihr, commune française d'environ mille habitants, près de Colmar. Le montant des dégâts s'élèverait entre «30 000 et 40 000 euros», selon les estimations de Marc Bouché. Celui-ci a porté plainte pour dégradation de biens d'utilité publique auprès de la gendarmerie.

Un fait rarissime

Les auteurs restent inconnus, mais un groupe d'individus «très bruyants a été signalé vers 3h30 du matin dans la commune. C'est une piste», a déclaré le responsable du gymnase. «Tout le monde est un peu désespéré à cause de cela, parce que c'est gratuit.» Des dégradations de cette ampleur, «ce n'est pas du tout commun chez nous».

L'établissement dispose d'une alarme depuis l'intrusion de jeunes individus il y a trois ans. La protection pourrait à l'avenir être renforcée par une vidéosurveillance, selon Marc Bouché. (tam/ats)