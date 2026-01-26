bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

France: un collège alsacien vandalisé

Fenêtre brisée dans une nouvelle maison de build
«Ce n'est pas du tout commun chez nous»: la ville de Fortschwihr est sous le choc. (image d'illustration)Image: Shutterstock

Un collège français vandalisé: «Tout le monde est un peu désespéré»

Les vitres d'un collège du Haut-Rhin ont été fracassées pendant le week-end. Les dégâts pourraient se chiffrer en dizaines de milliers d'euros.
26.01.2026, 15:5726.01.2026, 15:57

Toutes les vitres extérieures du gymnase d'un collège alsacien ont été endommagées ce week-end. Les dégâts sont évalués à plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme l'a indiqué lundi le gestionnaire de l'établissement.

«Il y a plus d'une centaine d'impacts, le verre a explosé à certains endroits. Je pense que des barres de fer ont été utilisées, ainsi que des pierres car on voit un peu de boue à certains endroits»
Marc Bouché, président du syndicat Pôle Ried-Brun

L'acte s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Fortschwihr, commune française d'environ mille habitants, près de Colmar. Le montant des dégâts s'élèverait entre «30 000 et 40 000 euros», selon les estimations de Marc Bouché. Celui-ci a porté plainte pour dégradation de biens d'utilité publique auprès de la gendarmerie.

Un fait rarissime

Les auteurs restent inconnus, mais un groupe d'individus «très bruyants a été signalé vers 3h30 du matin dans la commune. C'est une piste», a déclaré le responsable du gymnase. «Tout le monde est un peu désespéré à cause de cela, parce que c'est gratuit.» Des dégradations de cette ampleur, «ce n'est pas du tout commun chez nous».

L'établissement dispose d'une alarme depuis l'intrusion de jeunes individus il y a trois ans. La protection pourrait à l'avenir être renforcée par une vidéosurveillance, selon Marc Bouché. (tam/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
1
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Une tempête hivernale majeure frappe les Etats-Unis
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La trêve entre Damas et les forces kurdes prolongée de 15 jours
Le gouvernement syrien et les forces kurdes ont annoncé samedi la prolongation de leur cessez-le-feu pour quinze jours supplémentaires.
Le gouvernement syrien et les forces kurdes ont prolongé samedi leur cessez-le-feu de 15 jours. Damas affirme que la mesure vise à faciliter le transfert par les Etats-Unis de détenus de l'Etat islamique (EI) de Syrie en Irak.
L’article