Accusé de 2 viols, dont un à Genève, Cauet «conteste fermement»

Accusé de deux viols, dont un à Genève, Cauet est désormais sous enquête

Sébastien Cauet est accusé de deux viols, par une jeune femme qui a déposé plainte ce week-end, dont l'un se serait déroulé à Genève en 2014. Mercredi, l'animateur annonce qu'il n'est plus à l'antenne, «en accord avec NRJ», et détiendrait «les preuves de son innocence». Toute l'affaire est partie d'une capture d'écran sur les réseaux sociaux.

Une plainte pour viols contre Sébastien Cauet a été déposée samedi par une femme, secrétaire médicale, âgée aujourd'hui de 25 ans. Dans cette plainte, révélée par le magazine L'Obs, la plaignante déclare avoir été forcée à lui prodiguer des fellations, par deux fois.

La première se serait déroulé à Genève, en 2014 (elle avait alors 16 ans), «un mois» après l'avoir rencontré une première fois à Disneyland grâce à un concours. Selon la plainte, c'est Cauet qui l'aurait invitée à le rejoindre Genève. A cette époque, la star française mixait régulièrement dans des boîtes de nuit en Suisse romande.

Cauet au Moa Club de Genève. Une photo postée le 16 novembre 2014 sur Instagram.

La jeune femme, «passionnée de radio», qui précise s'être déplacée au bout du lac avec «sa soeur et son beau-père», déclare alors que l'animateur l'aurait reçue dans sa chambre d'hôtel, afin d'écouter sa maquette tout en se préparant pour sa prestation du soir.

Ensuite, toujours selon le témoignage de la plaignante, «il s’est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l’a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe». C'est là que, selon la jeune femme, l'homme l'aurait contrainte à lui prodiguer une fellation. Elle dit qu'ils resteront ensuite en contact, décrivant notamment des «pressions sexuelles par messages», jusqu'en 2022, quand elle le rencontrera une nouvelle fois dans un parking parisien, où il l'aurait forcée à une nouvelle fellation.

L'accusé, qui «conteste fermement» le contenu de cette plainte, a déclaré mercredi, sur X, qu'il renonçait à «prendre l'antenne aujourd'hui, en accord avec NRJ». Cauet annonce aussi qu'il a «les preuves de son innocence» et que ses avocats s'apprêtent à déposer une plainte.

Au même moment, la radio NRJ diffusait son propre communiqué, déclarant notamment qu'une enquête interne à l'entreprise était toujours en cours.

«Cette décision temporaire prise d’un commun accord avec Sébastien Cauet est guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires»

Mercredi, fin de journée, BFMTV apprenait qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet, «du chef de viols sur mineure de plus de 15 ans et de viols».

Une publication sur X

Sur les réseaux sociaux, tout est parti d'une capture d'écran postée le 13 octobre, par le compte d'une certaine «Zoé Sagan», sur X. On y découvre des échanges WhatsApp à caractère sexuel. Le compte X affirme dans cette même publication que la discussion se déroule entre Sébastien Cauet «et une fille mineure». Un post qui suscitera une série d'autres captures ou témoignages concernant l'animateur, toujours relayées par «Zoé Sagan» sur la plateforme d'Elon Musk.

Si cette capture d'écran n'a pas été authentifiée, Sébastien Cauet décide, mercredi dernier, de déposer deux plaintes pour «harcèlement d'une personne au moyen d'un service de communication public en ligne», auprès du parquet de Nanterre.

Le 13 novembre, soit cinq jours avant le dépôt de plainte révélé par L'Obs, une personne affirmant être la jeune femme qui accuse l'animateur de viol, apparaît sur X, en rebond de la publication de «Zoé Sagan». Son post sous-entend qu'elle est à la base des informations révélées par «Zoé Sagan», un mois plus tôt. Elle partagera également l'article de L'Obs.

Qui est «Zoé Sagan»?

Zoé est un pseudonyme, derrière lequel se trouve (notamment) un auteur et publiciste français qui avait dévoilé son projet dans un entretien avec Paris Match, en 2022. Ce compte, qui possède pas loin de 150 000 followers, se décrit comme étant «la première IA féminine du XXIe siècle». Quotidiennement, cette «Zoé Sagan» partage des rumeurs et des menaces de révélations, sur les personnalités, les people et les politiques français. Ce que le compte, lui, appelle de la «Not-Fiction». Ses cibles favorites? Cyril Hanouna, Gabriel Attal ou encore Brigitte Macron, qu'il soupçonne (comme un certain nombre de passionnés de théories alternatives) d'être en réalité un homme.

Dernièrement, ce compte avait publié une lettre anonyme, peu avant la sortie du pamphlet baptisé Hanouna, de l'avocat Juan Branco, laquelle contenait de graves accusations contre l'animateur de TPMP.

Mardi, pour les caméras de BFMTV, la plaignante a livré une nouvelle fois son témoignage, de manière anonyme. Elle déclare notamment qu'à la suite du «choc» de 2022, elle plongera dans une «profonde dépression» et qu'elle tentera deux fois de mettre fin à ses jours. (fv)