Le juge Frank Caprio, ici en 2017. Image: AP

«Le juge le plus sympa du monde» est mort

Il était connu à la télévision et sur les réseaux sociaux: le juge américain Frank Caprio est décédé. Il n'hésitait pas à faire sauter excès de vitesse et contraventions quand c'était nécessaire et justifié.

Vous l'avez peut-être vu une de ses vidéos apparaître dans votre fil Instagram, Tiktok ou de shorts sur Youtube. Le juge américain Frank Caprio, cheveux gominés et lunettes rectangulaires, n'hésitait pas à faire généreusement sauter des amendes ou des contraventions si la personne en face de lui se montrait honnête et reconnaissait ses torts. Sa famille a annoncé sur décès sur Instagram.

Notre vidéo sur le juge Caprio 👇🏻 Vidéo: watson

La santé du juge s'était dégradée ces derniers temps. Sa dernière image en vie a été postée la veille de son décès: dans un lit d'hôpital, on peut voir le vieil homme grisonnant, mais tout sourire, lever le pouce. Comme pour indiquer tout que tout allait bien se passer.

Mais Frank Caprio souffrait depuis deux ans d'un cancer du pancréas, une des formes les plus agressives de la maladie. Il est malheureusement décédé de la maladie mercredi.

«En son honneur, partagez un peu de gentillesse aujourd'hui» Son fils, David Caprio instagram

De la télévision aux réseaux sociaux

Ce juge de la petite ville de Providence, capitale de l'Etat de Rhode Island, est devenu une des figures positives de la justice américaine sur Internet. Dans les années 2000, l'émission de télévision le mettant en scène Caught in Providence («Attrapé à Providence») le fait connaître auprès du grand public.

Dans celle-ci, on le voit prendre des décisions empreintes d'empathie lors de réelles audiences, filmées pour l'occasion. Il s'agit souvent d'excès de vitesse, de feux rouges grillés ou encore d'amendes de parking. Le juge Caprio était connu pour aider les mères célibataires, les vétérans et les personnes vulnérables à repartir du bon pied — mais aussi à tenir tête à ceux qui profitaient de lui.

Depuis l'avènement des réseaux sociaux, des extraits de l'émission ont commencé à circuler sur Facebook, Youtube ou encore Tiktok. Sur Instagram, la chaîne officielle de l'homme de loi comptait pas loin de 3,4 millions d'abonnés.

Sur Instagram, il partageait également nombre de posts inspirants et de vidéos à ses fans. Le juge en a profité pour transformer son histoire en success story à l'américaine, en publiant un livre sur sa vie. Sur son site officiel, qui le décrit lui-même comme «le juge le plus sympa du monde», on peut même acheter du merch en son honneur.

Fan de la Suisse

Le bon juge était également un fan de la Suisse. Le 1er août dernier, alors que Donald Trump était occupé à nous mettre 39% de droits de douane dans les dents, Frank Caprio a partagé une photo de lui avec un grand gâteau rouge à croix blanches — certainement une image complétée par l'intelligence artificielle.

Dans le texte, il explique que la Suisse est un pays «connu pour ses paysages majestueux et ses traditions riches, mais aussi pour son engagement en faveur de la paix, de la neutralité et de la dignité humaine». La Suisse pense bien à toi, Frank.