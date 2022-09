De Balmoral à Edimbourg, Elisabeth II entreprend son dernier voyage

Les funérailles commenceront à 10 heures (GMT) le 19 septembre, journée fériée au Royaume-Uni. Image: sda

Trois jours après son décès à Balmoral, la reine britannique Elizabeth II entame dimanche son dernier voyage.

Son cercueil doit quitter le château écossais pour Edimbourg, avant son retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles d'Etat le 19 septembre.

Le départ de Balmoral, sa résidence où la monarque aimait tant passer l'été, est prévu à 10 heures (11 heures en Suisse). Le corbillard doit arriver par la route à Edimbourg, la capitale écossaise, aux alentours de 16 heures, après un voyage de près de 300 kilomètres.

Une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi funèbre, pour saluer une dernière fois celle qui avait régné 70 ans et 7 mois, présence familière et rassurante, mais toujours mystérieuse, ayant traversé imperturbablement les époques et les crises.

La foule a été appelée à ne pas jeter des fleurs au passage du convoi, pour ne pas troubler l'agencement millimétré du dernier voyage de la souveraine de 96 ans, très aimée au Royaume-Uni.

Le corbillard fera d'abord étape à Ballater, le village tout proche du château, puis à Aberdeen et Dundee avant de rejoindre Edimbourg. Le cercueil y passera la nuit dans la salle du trône d'Holyroodhouse, résidence royale officielle en Ecosse.

Samedi, le palais de Buckingham a confirmé que les funérailles nationales auraient lieu le 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres, haut lieu des mariages, couronnements et enterrements royaux depuis près d'un millénaire. C'est là que celle qui n'était encore que la princesse Elizabeth avait épousé en novembre 1947 à 21 ans Philip Mountbatten. C'est aussi là qu'elle y avait été couronnée le 2 juin 1953.

Des dignitaires du monde entier y sont attendus pour les funérailles, dont le président américain Joe Biden.

Des dizaines de milliers de personnes devraient aussi lui rendre un dernier hommage au palais de Westminster, où son cercueil reposera du 14 au 19 septembre, avant les funérailles qui commenceront à 10 heures (GMT) le 19, journée fériée au Royaume-Uni. (chl/ats)