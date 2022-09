Image: Keystone

Elle a fait 42 fois le tour de la Terre: la Reine en 6 chiffres marquants

Plus de 110 pays visités, 300 000 courriers d'anniversaires envoyés ou encore la participation à quelque centaine d'événements: en 70 ans, elle en a vu du monde. Récapitulatif.

On ne vous l'apprend pas, la reine Elizabeth II a traversé les époques et marqué le 20e et le 21e siècle. Retour en chiffres (et en images) sur 70 ans de règne. 👇🏻

42 fois le tour de la Terre

Un chiffre qui représente 1 661 668 kilomètres parcourus en dehors du Royaume-Uni, selon le quotidien britannique Daily Telegraph. La reine Elizabeth II a voyagé dans plus de 110 pays et effectué plus de 150 visites dans les pays du Commonwealth (libre association de 54 Etats) à laquelle elle était extrêmement attachée. Son dernier voyage à l'étranger remonte à novembre 2015, à 89 ans. Elle avait ensuite demandé à son fils, Charles, de la représenter.

La reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, devant le nouveau complexe de l'Opéra de Sydney, le 20 octobre 1973. Image: Keystone

Plus de 21 000 engagements assurés

Elle participait chaque année à des centaines d'événements, inaugurations, réceptions et remises de médailles.

Il manque James Bond... La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Londres, le 27 juillet 2012. Image: Keystone

Elle a aussi validé durant son règne quelque 4000 projets de lois en leur accordant la «sanction royale» – une formalité puisque aucune sanction royale n'a été refusée depuis 1708 – et d'innombrables nominations officielles.

Elle a aussi ouvert chaque année, à trois exceptions près, la session annuelle du Parlement. Assise sur son trône, elle y lisait d'une voix monocorde le programme législatif du gouvernement, qu'elle n'avait pas rédigé.

Elle a reçu aussi presque chaque semaine le premier ministre, qui venait la tenir au courant des derniers développements. Elle pouvait «l'encourager et le mettre en garde», mais jamais s'opposer à ses décisions. Elle en a connu 15, de Winston Churchill à Liz Truss.

La classe! Le Premier ministre britannique Sir Winston Churchill tient la porte de la voiture pour la reine au No. 10 Downing Street, à Londres, le 5 avril 1955. Image: Keystone

112 visites d'Etat

Elle a été aussi l'hôtesse de très nombreux dignitaires étrangers, à la faveur de 112 visites d'Etat au Royaume Uni. Avant le Covid-19, elle recevait en moyenne chaque année quelque 139 000 personnes, entre garden-parties, réceptions, dîners et remises de médailles, selon son bilan financier 2020-2021.

On adore le parapluie rose assorti à son outfit. Une garden-party au palais de Buckingham à Londres, le 10 mai 2016. Chaque été, la reine organisait au moins trois fêtes de ce type au palais de Buckingham. Image: Keystone

300 000 courriers d'anniversaire envoyés

Et plus de 900 000 messages de félicitations à des couples célébrant leurs noces de diamant (60 ans de mariage).

1957

C'est la date à laquelle son traditionnel message de Noël a été télévisé pour la première fois. Elle y était particulièrement attachée et elle l'écrivait en grande partie.

Merry Christmas! La séance photo après l'enregistrement de son message annuel du jour de Noël, dans le salon blanc du palais de Buckingham, à Londres, le 25 décembre 2018. Image: Keystone

Réveil à 7h30

Son quotidien habituel était réglé comme du papier à musique: réveil à 07h30, petit-déjeuner à 08h30, étude des dossiers gouvernementaux, transmission dans documents officiels dans les fameuses «boîtes rouges» à partir de 09h30, puis audiences individuelles en fin de matinée.

Après un déjeuner léger, elle aimait se promener seule dans les jardins et se détendre avec la lecture du Racing Post, la bible quotidienne des courses de chevaux, selon le Daily Mail.

Tous ses engagements de l'après-midi se terminaient avant l'heure du thé à 17h00. La reine travaillait encore une heure, puis se retirait dans ses appartements, où elle aimait regarder la télévision. Souvent, elle travaillait encore un peu sur ses «boîtes rouges», selon le quotidien britannique.

Probablement la tea party la plus cool du 21ème siècle. Le 4 juin 2022, la reine et l'ours Paddington prennent le thé au palais de Buckingham, à Londres. Le film a été projeté lors de la BBC Platinum Party at the Palace. Image: Keystone

