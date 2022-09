L'opération «London Bridge» est reportée, voici ce qu'il va se passer maintenant

La mort de la reine marque également la fin d'une époque. Elle est restée sur le trône pendant plus de 70 ans, soit plus longtemps que tout autre monarque britannique avant elle. Son fils aîné lui succède désormais après des décennies d'attente - en tant que nouveau roi Charles III.

Selon The Herald , le corps de la reine sera d'abord exposé à Holyroodhouse, puis son cercueil sera transporté à la cathédrale St Giles. Enfin, il sera transporté en train de la gare Waverley d'Edimbourg à Londres. L'inhumation de la reine y aura lieu dans une semaine et demie.

Selon les informations du journal écossais The Herald , d'énormes foules sont attendues en Ecosse pour pleurer la reine. Le Parlement écossais, le palais voisin de Holyrood et la cathédrale St Giles seront les points forts. Holyrood est la résidence officielle de la reine à Edimbourg. Un livre de condoléances sera mis à la disposition des citoyens endeuillés dans le bâtiment voisin du Parlement.

Selon le plan de l'opération «London Bridge», un comité spécial, l'Accession Council, doit se réunir le matin suivant le décès de la Reine pour déclarer l'héritier du trône, le prince Charles, comme nouveau roi. Le fils aîné de la reine a déjà fait savoir qu'il porterait le nom de Charles III . La proclamation est annoncée par le héraut le plus haut placé, le Garter King of Arms. Ensuite, une demi-douzaine de hérauts se rendent en calèche à Trafalgar Square, puis à la Bourse, pour lire la nouvelle à chaque fois.

Des parties de l'opération «London Bridge» ont déjà été mises en œuvre. Ainsi, les chaînes britanniques ont interrompu leurs programmes pour l'annonce du décès et les hommages à la reine Elizabeth II. Les présentateurs de la BBC sont apparus vêtus de noir.

L'heure est venue de préparer l'hiver (et la raclette!)

†La Reine 5/5†: 75 ans d'amour entre la «petite saucisse» et sa «putain d'amibe»

Plus de «International»

Un plan très détaillé et prévu de longue date a été mis en oeuvre après la mort de la Reine. Mais comme le décès a été annoncé trop tard et comme elle est morte en Ecosse, tout ne va pas se passer comme prévu.

La Reine est décédée et Netflix avait déjà tout prévu

Les plus lus

Poutine pille des frigos pour équiper ses missiles high-tech

La Russie manque de pièces électroniques importantes pour ses missiles dans la guerre en Ukraine, rapporte un magazine américain. Le pays s'aiderait de puces provenant... de réfrigérateurs.

Plus de six mois après le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est à court de puces électroniques pour ses armes high-tech, selon le magazine américain Politico, qui a pu consulter une liste de composants électroniques recherchés d'urgence par Moscou. Selon ce document, les composants nécessaires proviendraient tous, sans exception, d'entreprises de pays occidentaux et alliés qui ont cessé leurs livraisons à la Russie en raison des sanctions.