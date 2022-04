La messe du dimanche Pâques privée de la reine Elizabeth II

Image: sda

La reine Elizabeth II ne sera pas aux côtés des autres membres de la famille royale, ce dimanche, pour célébrer la fameuse messe de Pâques, selon une source royale.

C'est une première! Cette décision se manifeste peu de temps après l'annonce de son absentéisme de la messe annuelle, ce jeudi. Ce n'était pas arrivé depuis 50 ans, comme le relate CNN.

Bien que la reine semble en bonne santé, elle a toutefois diminué ses apparitions en public. Il semblerait qu'il s'agisse plutôt de problèmes de mobilité. Ce sont donc d'autres membres de la famille royale qui se chargent de la représenter pour certaines occasions.

En février, le palais de Buckingham avait annoncé qu'Elizabeth II avait été testée positive au coronavirus et qu'elle souffrait de légers symptômes de rhume. En revanche, comme à son habitude, elle avait continué à exercer de petites fonctions à Windsor. Ce n'est que la semaine dernière que la reine s'est déclarée «très fatiguée et épuisée», et ce, suite au Covid.

Cela expliquerait donc pourquoi elle a manqué le «Maundy Thursday», un rendez-vous important avant Pâques au sein du calendrier royal.

Le 21 avril prochain, la monarque soufflera ses 96 bougies. L'occasion sera marquée par une salve royale de 41 coups de canon à Hyde Park, mais n'oublions pas que les plus grandes festivités auront lieu pour son anniversaire officiel en juin. (chl)