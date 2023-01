des modèles de chars russes capturés sont exposés actuellement dans la capitale ukrainienne. Spencer Platt/Getty

Reportage

Ukraine: des armes, du courage et des vivres pour vaincre Poutine

Les attaques de Moscou sur l'infrastructure causent de gros dégâts, mais elles sont loin de mettre l'Ukraine à genoux. Ces attaques n'ont que peu d'influence sur la situation du front.

Kurt Pelda, Kiev / ch media

L'hiver en Ukraine a été relativement doux jusqu'à présent. Les grands froids provoqués par les attaques russes sur l'approvisionnement en électricité et le chauffage urbain ont donc été largement évités. La ville d'Odessa, sur la mer Noire, souffre par exemple d'un manque d'électricité. Les coupures de courant par quartier, comme dans de nombreuses autres villes, font partie du quotidien.

En général, quelques heures par jour, les pompes de circulation du chauffage central tombent également en panne. Il fait alors frais dans les maisons.

Après trois semaines de séjour et plus de 4500 kilomètres parcourus en voiture à travers l'Ukraine, on peut dire ceci:

Les attaques contre les infrastructures semblent avoir surtout touché les grands centres de population que sont Kiev, Kharkiv, Odessa et Dnipro.

Les petites villes, par exemple dans le Donbass, manquent souvent moins d'électricité. Ceux qui peuvent se le permettre se sont procurés un générateur.

Dans la vieille ville d'Odessa, avec ses boutiques de vêtements et ses restaurants huppés, les moteurs des générateurs provoquent un bruit assourdissant pendant les coupures de courant. Même l'immense sapin de Noël au bord du jardin de la ville est illuminé par son propre générateur. La période de Noël dure jusqu'à ce week-end en Ukraine.

Habitué au manque d'électricité

A Kiev, en revanche, on voit beaucoup moins de générateurs dans le centre-ville. Certains bâtiments publics continuent toutefois d'être éclairés la nuit. Même si la plupart des lampadaires sont éteints, une exploitation de fleurs sur la rive orientale du Dniepr, par exemple, éclaire les nuages comme si un projecteur géant brillait dans le ciel nocturne.

De la même manière, des feux rouges d'avertissement sont toujours allumés sur les immeubles proches de l'aéroport international, bien que plus aucun avion n'y décolle ou n'y atterrisse depuis février dernier. Alors qu'à Kiev, Odessa ou Dnipro, la plupart des magasins, restaurants et hôtels travaillent normalement. A Kharkiv, à l'est du pays, il n'est pas facile de trouver un établissement ouvert le soir.

En revanche, la situation est désastreuse dans une bande d'environ 20 kilomètres le long du front.

De nombreuses localités y sont partiellement détruites. Il n'y a ni eau courante ni électricité et le chauffage se fait principalement au bois.

A Koupiansk, à l'est de Kharkiv, une centrale solaire a par exemple été endommagée par des tirs d'artillerie. Même dans ces zones, les autorités s'efforcent de fournir de l'eau potable par camion-citerne aux quelques civils restés sur place, pour la plupart des personnes âgées.

En outre, le gouvernement et les organisations humanitaires distribuent de la nourriture. C'est pourquoi, on voit régulièrement des gens ramener chez eux des cartons portant l'emblème du Programme alimentaire mondial de l'ONU avec des vélos, des brouettes et même des poussettes.

La plupart des stations-service situées à proximité du front ont été détruites ou pillées par les Russes avant leur retraite, par exemple dans la ville portuaire de Kherson, au sud du pays. A Kostiantynivka, dans le Donbass, les employés d'une station-service ont sécurisé les pompes à essence avec des sacs de sable. Le magasin de la station-service est toujours bien approvisionné en marchandises.

Le toit de l'établissement est cependant percé d'un énorme trou causé par un missile russe. Il est désormais provisoirement colmaté. L'explosion a même laissé un petit cratère dans le sol. Heureusement, le missile est tombé au milieu de la nuit alors que tout le personnel était à la maison.

Dans tous les logements où j'ai séjourné ces trois dernières semaines, les chambres étaient nettement surchauffées, parfois jusqu'à 24 degrés. Même s'il y a des quartiers et des régions où le chauffage urbain ou les conduites de gaz sont défectueux, la majorité de la population qui vit à l'écart des zones de front n'a pas froid. Cela pourrait peut-être changer si, comme prévu, les températures descendent nettement en dessous de zéro en janvier.

200 000 nouveaux soldats russes

L'hiver jusqu'à présent doux a également des conséquences sur la conduite de la guerre. Dans la plupart des régions, le sol n'est pas encore gelé. Les soldats des deux camps se battent donc avec de la boue dans leurs tranchées. Les véhicules lourds comme les chars de combat ne peuvent généralement se déplacer que sur des routes pavées, ce qui rend les grandes offensives pratiquement impossibles.

Cela pourrait changer si la neige tombait et si les sols encore boueux gelaient. Il ne fait aucun doute que les deux parties planifient leurs prochaines étapes: la Russie forme actuellement des soldats nouvellement recrutés. Le nombre est estimé à 200 000.

Les Ukrainiens craignent que ces recrues ne soient utilisées pour une nouvelle attaque sur la capitale Kiev.

A l'inverse, les Ukrainiens tentent de relancer leur contre-offensive, qui s'est enlisée à l'est, dans les villes de Svatove et Kreminna, toujours sous contrôle russe.

Avec la livraison promise de chars de combat légers français et de véhicules blindés de combat d'infanterie américains et allemands, la mobilité et la puissance de feu des troupes ukrainiennes au sol vont considérablement augmenter.

Suffisamment de ravitaillement en Ukraine

Les Ukrainiens sauront certainement en tirer profit lors de leurs prochaines attaques. Les anciens chars soviétiques livrés par les pays d'Europe de l'Est ont déjà joué un rôle décisif dans le succès de la contre-offensive ukrainienne à Kharkiv et dans le nord du Donbass en septembre. Si l'Occident finit par fournir également des chars de combat modernes, la Russie n'aura pas de matériel comparable à leur opposer.

Le corps expéditionnaire russe continue de souffrir de problèmes logistiques et d'une mauvaise gestion. Dans des vidéos, les Russes se plaignent régulièrement sur le front de ne même pas avoir assez d'eau potable et de nourriture.

En revanche, ceux qui visitent les positions ukrainiennes voient régulièrement des montagnes entières de bouteilles en plastique remplies d'eau minérale.

Criminalité en baisse

Les voies de ravitaillement depuis la Pologne et la Roumanie sont largement ouvertes. Jamais les Russes n'ont sérieusement tenté de couper ces liaisons routières et ferroviaires. Au contraire, la Roumanie et l'Ukraine ont réhabilité une liaison ferroviaire à travers les Carpates qui n'était plus utilisée depuis de nombreuses années et l'ont remise en service en novembre. Le ravitaillement, civil et militaire, circule donc sans entrave. Le goulot d'étranglement n'est que la volonté politique à l'Ouest de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour repousser l'attaque russe.

Tout cela a également des répercussions sur l'approvisionnement de la population civile. En parcourant les supermarchés ukrainiens, on découvre une offre étonnante qui diffère peu de celle de la Suisse en termes de quantité et de qualité, mais en beaucoup moins chère.

La grande majorité des aliments sont produits en Ukraine, ce qui signifie que l'économie ukrainienne continue de produire malgré les coupures de courant et autres problèmes. Le pays est tout simplement trop grand pour que les Russes puissent paralyser toutes les entreprises industrielles et les infrastructures.

Les consommateurs d'informations occidentaux ont peut-être du mal à comprendre cela, car la plupart des médias se concentrent surtout sur les destructions causées par les drones et les missiles russes, mais on oublie qu'une grande partie du pays est très peu affectée.

De nombreux Ukrainiens estiment que la criminalité a fortement diminué en raison de la guerre et des peines parfois drastiques qui en découlent. Même dans les parcs sombres des villes de Kiev ou d'Odessa, les femmes peuvent se déplacer sans crainte le soir. Au cours de mes quatre voyages depuis le 24 février, j'ai rencontré un seul soldat ukrainien ivre.

La vente d'alcool est interdite dans les zones de front, et les soldats surpris en train de boire ne sont pas à envier. Quelques mercenaires étrangers en ont fait l'expérience: ils se sont saoulés dans un bar de Kiev, en uniforme et armés. Ils ont été rapidement arrêtés par la police militaire et, après quelques jours en cellule, expulsés vers la Pologne.

Depuis que je suis dans le pays, je n'ai jamais vu de soldats voler ou piller, et je n'ai jamais entendu d'Ukrainiens raconter de telles histoires. La discipline qui règne parmi les militaires est l'une des raisons pour lesquelles l'invasion russe a échoué.

