Plus de 100 morts dans les combats à Goma

«Beaucoup de corps se trouvent encore en ville, ils doivent être récupérés au plus vite» , a souligné un médecin contacté par l'AFP, après les combats de ces derniers jours entre l'armée congolaise et le groupe armé antigouvernemental du M23 appuyé par des forces rwandaises. (ats/svp)

Plus de 100 morts et près d'un millier de blessés ont été conduits dans les hôpitaux de Goma au cours des trois derniers jours d'affrontements à Goma, la grande ville de l'est de la RDC, selon un décompte de l'AFP établi mardi à partir des bilans hospitaliers.

Non, l'Allemagne ne doit pas tourner la page de sa culpabilité

L'Europe, où la Shoah s'est produite, commémore les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et l'on se rend bien compte que la lutte contre l'antisémitisme s'essouffle au moment où il reprend.

La mémoire vive de la Shoah bientôt ne sera plus. Alors qu'on commémore ce 27 janvier les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, une angoisse saisit ceux qui redoutent, qu’avec la disparition des derniers témoins de la destruction des juifs d’Europe – six millions de morts – ne s’efface l’événement constitutif à la fois de la barbarie et du plus jamais ça.