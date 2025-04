Au moins 143 morts dans l'incendie d'une embarcation en RDC

Les «data centers» vont consommer plus d'électricité que le Japon

Immense pays d'Afrique centrale, la RDC compte très peu de routes praticables. Les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo et ses affluents.

L'incendie sur le bateau en bois motorisé transportant à son bord du carburant s'est déclaré mardi en face de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, a indiqué la députée Lokumu. «Une femme a allumé la braise pour faire la cuisson. Le carburant qui était non loin de là a explosé, tuant de nombreux enfants et des femmes».

Un responsable de la société civile locale, Joseph Lokondo, a fait état d'« un bilan encore provisoire de 145 morts, les uns calcinés, les autres par noyade ». Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir une longue embarcation enflammée.

«Un premier groupe de 131 corps a été retrouvé mercredi, 12 autres repêchés jeudi et vendredi», a déclaré Joséphine-Pacifique Lokumu, une députée nationale.

