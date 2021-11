Gestes, chorégraphie, mimiques. Durant 1 minute et 25 secondes, les robots Boston Dynamics recréent quasi à la perfection la performance des Rolling Stones. Image: youtube

Des chiens robots se la jouent Rolling Stones dans un clip angoissant

On n'avait pas envie de voir naître ça un jour, et pourtant. Vendredi, les fameuses machines Boston Dynamics ont dévoilé un clip dans lequel elles dansent sur «Spot Me Up» (1981) du célèbre groupe de rock. Angoisse, bonjour!

N'y a-t-il donc personne pour les débrancher? Après s'être affichés avec des grosses mitraillettes sur le dos, les chiens robots qui faisaient peur sont de retour dans une vidéo qui fait encore plus peur.

Vendredi 29 octobre, l'entreprise américaine Boston Dynamics a publié sur Youtube une vidéo qui loue à nouveau les capaci les joujous de l'entreprise de robotique se montrent capables d'imiter les mouvements humains. Et le récent 40ème anniversaire du morceau «Spot Me Up» (1981) des Rolling Stones a servi de merveilleux prétexte pour le prouver. Démonstration.👇

«Spot Me Up» | The Rolling Stones & Boston Dynamics Vidéo: watson

Gestes, chorégraphies, mimiques. Durant 1 minute et 25 secondes, les chiens robots de Boston Dynamics recréent à la perfection la performance des Stones. Une prouesse qui peut être comparée sur le moment même, grâce à un montage affichant les deux clips montés l'un à côté de l'autre.

A l'instar du groupe original, le trio des machines est mené par un Mick Jagger 2.0. Jusqu'au moment fatidique où la caméra révèle deux autres membres du groupe, un Keith Richards et un Ronnie Wood de substitution.

Créés en 1992, les robots Boston Dynamics ont connu un boom de visibilité lors de leur rachat par Google en 2013. A l'origine créés pour un usage militaire, les vidéos démontrant les capacités quasi-humaines de ces derniers ouvre à chaque fois le débat. Avons-nous vraiment besoin de robots qui se dandinent mieux que nous sur du BTS?