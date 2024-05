Voici le pays qui a les autoroutes les plus meurtrières d'Europe

Les autoroutes suisses sont très sûres en comparaison européenne. A quoi cela est-il dû? Quelles sont les autoroutes les plus dangereuses? Voici ce que vous devez savoir.

Plus de «International»

Un article de

Les autoroutes les plus sûres d'Europe se trouvent en Suède, et de loin. Dans la comparaison européenne du nombre de morts sur les autoroutes, la Suisse, quant à elle, est une très bonne élève: elle a le troisième réseau autoroutier le plus sûr du continent. C'est ce que rapporte le site web Statista. Selon le rapport de l'European Road Safety Observatory, environ 13 automobilistes meurent chaque année sur 1000 kilomètres du réseau autoroutier suisse. A titre de comparaison, la moyenne européenne est d'environ 18 morts pour 1000 kilomètres.

En tête des pays étudiés se trouve donc la Suède avec seulement trois morts pour 1000 kilomètres. Les autoroutes sont nettement plus dangereuses en Belgique, avec le funeste record de 49 morts pour 1000 kilomètres.

Pourquoi ces différences?

Des évaluations indiquent que les limitations de vitesse jouent un rôle. Il en ressort que sur les tronçons d'autoroute avec limitation de vitesse, il se produit en moyenne 0,95 accident mortel par milliard de véhicules-kilomètres. Sur les tronçons sans limitation de vitesse, on compte en revanche environ 1,67 accident mortel par milliard de véhicules-kilomètres. Cela signifie qu'il y a environ 75% plus d'accidents mortels sur les tronçons sans limitation de vitesse que sur les tronçons avec limitation de vitesse.

L'influence exacte des limitations de vitesse sur le nombre d'accidents ne peut toutefois pas être clairement établie.

Outre la limitation de vitesse, d'autres facteurs jouent un rôle:

l'état des routes,

la densité du trafic,

l'état technique des voitures,

et, surtout, le comportement des automobilistes.

Il est donc incontestable qu'une limitation générale de la vitesse réduit le nombre d'accidents mortels. Et accessoirement réduit les émissions de substances nocives telles que le CO2. (mab)

Traduit et adapté par Tanja Maeder