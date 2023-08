Un nouveau panneau est apparu en France: attention aux amendes

Un losange blanc sur fond bleu: en France, ce nouveau panneau réserve une voie de circulation à certains usagers. Et vous avez meilleur temps de savoir ce qu'il signifie.

Un nouveau panneau de signalisation provoque une certaine confusion en France. Ce losange blanc sur fond bleu a d'abord été testé dans quelques villes avant d'être installé dans tout le pays. Pourtant, ce panneau est loin d'être familier à tous les automobilistes. Que signifie-t-il?

Le signe indique qu'une voie de circulation est exclusivement réservée aux usagers de la route suivants:

Ceux qui font du covoiturage (voitures ou motos avec au moins un passager en plus du conducteur)

Les voitures écologiques munies d'un autocollant «zéro émission» (par exemple les voitures électriques)

Les taxis aussi, même sans passagers

Les bus et autres moyens de transport public

L'objectif premier est d'encourager le covoiturage et les voitures électriques afin de réduire la pollution sur la route. L'autre but est de rendre les transports publics plus attractifs en diminuant les temps de trajets pour ceux qui les utilisent.

Le panneau est testé depuis 2020 à Grenoble, Lyon et Strasbourg. Il va désormais être utilisé dans tout le pays. Outre la police, des radars spéciaux pourront détecter si les automobilistes respectent les nouvelles règles. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder