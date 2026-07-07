Un juge britannique a débouté le prince Harry, ainsi que plusieurs autres célébrités, dans une action en justice accusant l'éditeur du Daily Mail. Keystone

Harry subit un énième revers dans sa guerre médiatique

Coup dur pour le prince Harry et Elton John. Les deux célébrités ont été déboutées par la Haute Cour de Londres dans leur procès contre le propriétaire du Daily Mail, faute de preuves suffisantes pour étayer leurs accusations de collecte illégale d’informations.

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Le prince Harry et le chanteur Elton John ont perdu le procès qu’ils avaient intenté au propriétaire du Daily Mail pour atteinte à la vie privée, n’étant pas parvenus à prouver qu’il y avait eu une collecte illégale d’informations, selon le jugement rendu mardi. «Les demandeurs n’ont pas réussi à apporter la preuve des allégations de collecte illégale d’informations qu’ils avaient formulées», a tranché la Haute Cour de Londres.

Lors de ce procès, qui s'est ouvert en janvier, le fils cadet du roi Charles III, Elton John et d’autres personnalités accusaient Associated Newspapers Limited (ANL), société éditrice du Daily Mail et du Mail on Sunday, d’avoir intercepté des messages vocaux, écouté des conversations téléphoniques ou encore menti afin de publier des articles entre 1993 et 2018.

En janvier, Harry, visiblement ému, a décrit son long combat judiciaire contre Associated Newspapers:

«Ils continuent de me harceler, ils ont fait de la vie de ma femme un véritable enfer»

Ce procès était le seul en suspens parmi les nombreuses actions intentées par Harry ces dernières années contre des tabloïds britanniques, la plupart pour atteinte illégale à sa vie privée. Il a obtenu gain de cause contre le Mirror Group en 2023, un juge ayant statué que son téléphone avait été piraté.

En 2025, le groupe de presse News Group de Rupert Murdoch a accepté de verser des dommages et intérêts «substantiels» à Harry et a reconnu pour la première fois les agissements illégaux d'enquêteurs privés travaillant pour The Sun. (mbr avec afp)

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