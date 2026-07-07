Quelque 850 000 feux d'artifice ont été tirés lors des festivités du 4 juillet à Washington. Keystone

Ce record à Washington a déclenché une alerte «code violet»

Un record du monde de feux d'artifice tirés a potentiellement été battu lors de la fête nationale ce week-end dans la capitale américaine. Cette dernière est devenue pendant deux heures la grande ville la plus polluée dans le monde.

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La capitale américaine Washington est brièvement devenue la grande ville la plus polluée au monde dans la nuit de samedi à dimanche, après l'immense feu d'artifice tiré pour la fête nationale américaine, selon les données d'IQAir.

Pyrotecnico, l'entreprise mandatée par l'organisation Freedom 250, proche du gouvernement américain, s'était fixé pour objectif de battre un record du monde en tirant 850 000 feux d'artifice lors des festivités du 4 juillet. Plusieurs experts avaient averti qu'un tel volume concentré sur à peine 40 minutes risquait d'entraîner une dégradation spectaculaire de la qualité de l'air à des niveaux jugés très mauvais pour la santé.

Les stations de surveillance de la pollution atmosphérique de la capitale américaine ont, de fait, enregistré une hausse des concentrations de polluants dès 20h00 samedi, sous l'effet des feux d'artifice tirés dans la région. Mais les niveaux de particules fines se sont envolés peu avant minuit, lorsque le grand feu d'artifice du National Mall, retardé de plusieurs heures en raison d'orages, a commencé.

Alerte «code violet»

La concentration de particules fines – des particules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres capables de pénétrer profondément dans les poumons et associées à des risques sanitaires immédiats comme à long terme – a dépassé 200 microgrammes par mètre cube sur l'un des sites de mesure, selon des données consultées par l'AFP.

Une alerte «code violet», correspondant à une qualité de l'air jugée très mauvaise pour l'ensemble de la population, a été émise dans une grande partie de Washington ainsi que dans les États voisins du Maryland et de la Virginie. Et d'après les données collectées par la plateforme suisse de surveillance spécialisée IQAir, Washington a été la grande ville la plus polluée dans le monde entre 03h00 et 05h00 locales dimanche 5 juillet.

L'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) plafonne l'exposition à 35 microgrammes par mètre cube, sur une durée de 24 heures.

Un «scénario bien plus grave» évite

Interrogée par l'AFP, la porte-parole de l'EPA, Brigit Hirsch, a balayé les critiques: «Les feux d'artifice sont formidables et nous espérons que tout le monde a apprécié les spectacles incroyables organisés dans la capitale fédérale et ses environs pour célébrer les 250 ans» des Etats-Unis d'Amérique, a-t-elle soutenu.

Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, l'EPA a soutenu les actions de déréglementation et défendu les intérêts des industries polluantes. «Des orages se sont produits avant, pratiquement pendant et après le feu d'artifice et cela nous a permis d'éviter le pire», explique pour sa part Russell Dickerson, spécialiste des sciences atmosphériques à l'université du Maryland.

Les fortes pluies ont contribué à dissiper la fumée et la qualité de l'air était revenue à des niveaux habituels vers midi dimanche. «Nous sommes passés tout près d'un scénario bien plus grave. Il était réellement déconseillé à quiconque de rester à l'extérieur».

Le Guinness World Records vérifie

Avant l'événement, Pyrotecnico avait indiqué à l'AFP viser le record du monde du plus grand feu d'artifice jamais organisé, actuellement détenu par les Philippines depuis le 1er janvier 2016 avec quelque 810 000 pièces pyrotechniques. Un porte-parole du Guinness World Records a confirmé à l'AFP avoir reçu une demande d'homologation concernant l'événement et précisé qu'elle était actuellement à l'examen.

«A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de confirmer si le record a été battu. Nous ne pourrons nous prononcer qu'après réception et analyse complète des éléments de preuves par nos équipes», a-t-il indiqué. (jzs/ats/afp)