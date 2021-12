L'auteur de l'attentat de Liverpool voulait tuer, estime la police

Il était arrivé en 2014 au Royaume-Uni avec un passeport jordanien et un visa britannique. «Après son arrivée, il a prétendu être d'origine syrienne et a demandé l'asile comme réfugié de ce pays», ce qui lui a été refusé, la dernière décision datant de novembre 2020, a expliqué Rebello.

L'Iran lance une fusée dans l'espace et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans

Cette influenceuse russe danse avec un ours et se fait allumer sur les réseaux

Omicron bat tous les records de cas: voici les pays les plus touchés

Ces dernières semaines, le nombre de nouvelles infections est en nette augmentation un peu partout dans le monde. Dans de nombreux pays, Omicron est en train de battre tous les records précédents, y compris en Suisse.

La nouvelle mutation du virus se propage beaucoup plus rapidement que tous les variants précédents et provoque un nombre record de cas. Ce mercredi, la France annonce par exemple plus de 200 000 nouvelles infections en 24 heures et l'Italie environ 98 020, deux niveaux jamais atteints lors des vagues précédentes dans les pays concernés.