Un homme escalade Big Ben à Londres avec un drapeau palestinien

Celui-ci, vêtu d'un manteau noir et d'une casquette, tient un drapeau palestinien ainsi qu'un keffieh. (ats/vz)

De nombreux curieux se sont rassemblées à l'extérieur du cordon de sécurité mis en place par la police. Les pompiers et des ambulances se sont rendus sur place.

A 07h24 (08h24 en Suisse), la police de Londres a été alertée sur la présence d'un homme grimpant la Tour Elizabeth, au Palais de Westminster, le Parlement britannique. «Des agents sont sur les lieux et s'efforcent de mettre fin à l'incident en toute sécurité», a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué.

Plus de «International»

Voici les compagnies aériennes les plus sûres du monde

Les plus lus

L'armée israélienne dit avoir frappé des «sites du Hezbollah»

Tsahal a annoncé vendredi avoir mené des frappes aériennes contre des «sites militaires» du mouvement islamiste libanais dans le sud du Liban.

Des frappes aériennes contre des sites militaires du Hezbollah ont été menées dans le sud du Liban. Vendredi, l'armée israélienne a visé «des armes et des lanceurs de roquettes» qui «menaçaient l'Etat d'Israël et constituaient une violation flagrante» de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, a-t-elle affirmé dans un communiqué.