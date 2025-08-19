Des soldats ukrainiens du 15e corps d'armée se tiennent à côté d'un pick-up monté d'une tourelle dans la région de Tchernihiv. Image: AP

Ces robots changent le visage de la guerre en Ukraine

Après les drones aériens et marins, l’Ukraine mise maintenant sur des véhicules terrestres téléguidés. Des soldats font état de premiers résultats positifs.

Thomas Wanhoff / t-online

Pour compenser ses pertes humaines au front, l’armée ukrainienne recourt à des robots. Ces véhicules sans pilote, commandés à distance, peuvent tirer avec des armes montées à bord et maintenir la pression sur les forces russes, selon un communiqué de la 93e brigade mécanisée publié sur Telegram.

La brigade poursuit ses précisions:

«Des systèmes robotiques terrestres ont été utilisés pour la libération des territoires ukrainiens»

«Equipés de mitrailleuses, les robots ont ouvert le feu sur des regroupements ennemis et peuvent s’approcher à courte distance.»

Le journaliste de guerre américano-ukrainien David Kirichenko souligne que ces engins représentent une nouvelle étape dans l’intégration des technologies par l’armée ukrainienne. Les véhicules téléguidés sont déjà utilisés pour la logistique, l’évacuation de blessés, le déminage et, depuis décembre dernier, pour attaquer directement l’ennemi.

Les robots remplacent les soldats en zone à risque

David Kirichenko écrit à propos de l'utilisation de ces robots:

«En juillet 2025, la troisième brigade d’assaut a contraint des troupes russes à capituler grâce à des robots, sans pertes côté ukrainien»

La zone de danger s’étend désormais jusqu’à 20 kilomètres de la ligne de front à cause des lance-roquettes de longue portée. Les missions de sauvetage ou d’attaque y sont extrêmement coûteuses en vies humaines. Les véhicules robotisés, eux, peuvent être pilotés à distance, livrer du matériel ou tendre des embuscades. Certains ont même été équipés de canons antiaériens, selon le journaliste.

Ces engins ne sont toutefois pas invulnérables: ils peuvent être détectés par les drones russes. Et le revers de leur légèreté et faible coût, c'est l’absence de blindage. Autres limites, selon David Kirichenko: les communications radio restent vulnérables au brouillage, et chaque mission nécessite une équipe importante pour coordonner et piloter les systèmes.

Des robots qui patrouillent et tirent

Lors de la défense de Pokrovsk, la 93e brigade mécanisée a déployé une compagnie de reconnaissance, divers systèmes sans pilote et de l’artillerie. Une vidéo diffusée en ligne montre des frappes de drones sur les forces et véhicules russes, ainsi que des robots terrestres armés de canons, circulant dans les rues pavées et jusque dans les cours d’immeubles, tirant à gauche et à droite grâce à leurs tourelles stabilisées.

Ces robots ouvrent de nouvelles options tactiques, comme le conclut le journaliste David Kirichenko:

«La vision des commandants en première ligne est d’en déployer tout le long du front afin qu’ils prennent en charge les missions les plus risquées et les plus dangereuses.»

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder