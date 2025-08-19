Pour compenser ses pertes humaines au front, l’armée ukrainienne recourt à des robots. Ces véhicules sans pilote, commandés à distance, peuvent tirer avec des armes montées à bord et maintenir la pression sur les forces russes, selon un communiqué de la 93e brigade mécanisée publié sur Telegram.
La brigade poursuit ses précisions:
Le journaliste de guerre américano-ukrainien David Kirichenko souligne que ces engins représentent une nouvelle étape dans l’intégration des technologies par l’armée ukrainienne. Les véhicules téléguidés sont déjà utilisés pour la logistique, l’évacuation de blessés, le déminage et, depuis décembre dernier, pour attaquer directement l’ennemi.
David Kirichenko écrit à propos de l'utilisation de ces robots:
La zone de danger s’étend désormais jusqu’à 20 kilomètres de la ligne de front à cause des lance-roquettes de longue portée. Les missions de sauvetage ou d’attaque y sont extrêmement coûteuses en vies humaines. Les véhicules robotisés, eux, peuvent être pilotés à distance, livrer du matériel ou tendre des embuscades. Certains ont même été équipés de canons antiaériens, selon le journaliste.
Ces engins ne sont toutefois pas invulnérables: ils peuvent être détectés par les drones russes. Et le revers de leur légèreté et faible coût, c'est l’absence de blindage. Autres limites, selon David Kirichenko: les communications radio restent vulnérables au brouillage, et chaque mission nécessite une équipe importante pour coordonner et piloter les systèmes.
The video shows Ukraine's Defense Intelligence (HUR) ground robot "Liut" destroying Russian occupiers with a machine gun on the frontline in Sumy region, along with an intercepted Russian radio transmission reacting to the encounter with the robot.— Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) July 14, 2025
Armed with a machine gun, the… pic.twitter.com/SvFL55wV7i
Lors de la défense de Pokrovsk, la 93e brigade mécanisée a déployé une compagnie de reconnaissance, divers systèmes sans pilote et de l’artillerie. Une vidéo diffusée en ligne montre des frappes de drones sur les forces et véhicules russes, ainsi que des robots terrestres armés de canons, circulant dans les rues pavées et jusque dans les cours d’immeubles, tirant à gauche et à droite grâce à leurs tourelles stabilisées.
Ces robots ouvrent de nouvelles options tactiques, comme le conclut le journaliste David Kirichenko:
Adapté de l'allemand par Tanja Maeder