Eowyn: L'Ecosse et l'Irlande sont en «alerte rouge»

Une partie du Royaume-Uni est en «alerte rouge» à l'approche de la tempête Eowyn (archives). Keystone

Ecoles fermées et trains à l'arrêt: l'Irlande et une partie du Royaume-Uni ont été placées en «alerte rouge» à l'approche de la tempête Eowyn, les agences météorologiques nationales prévenant que les vents pourraient atteindre vendredi plus de 130 km/h.

L'ensemble du territoire de la République d'Irlande fait ainsi l'objet d'une alerte rouge, décrétée par l'organisme Met Eireann. Au Royaume-Uni, l'ensemble du pays est placé en état de vigilance, mais l'agence météorologique Met Office a décrété une rare alerte rouge pour l'Irlande du Nord et certaines régions du sud et du centre de l'Ecosse.

«Ce sera un événement météorologique dangereux, destructeur, qui causera des dégâts» Le chef du groupe de coordination d'urgence Keith Leonard à l'approche d'Eowyn

C'est la première fois qu'une telle alerte est décrétée en Irlande du Nord (à partir de 08h00 en Suisse) depuis la mise en place de ce dispositif en 2011.

Ce niveau de vigilance est «réservé aux évènements les plus sévères qui représentent un risque probable pour la vie (de la population) et de fortes perturbations», a affirmé le chef météorologiste du Met Office, Paul Gundersen. Outre ces vents violents, la tempête entrainera des pluies intenses et de la neige par endroits.



Une première

Environ 4,5 millions de personnes vivant dans les zones à risque recevront ce soir vers 19h00 (heure suisse) une alerte sonore sur leur téléphone et un message contenant des informations et des recommandations pour leur sécurité, a indiqué un porte-parole du gouvernement. C'est la première fois que ce dispositif est utilisé à une telle échelle dans le pays, a-t-il précisé.

En Irlande du Nord, le trafic ferroviaire et les bus ne circuleront pas. Les établissements scolaires n'accueilleront pas les élèves.

«Nous voulons que les gens restent en sécurité (...) Nous encourageons uniquement les déplacements essentiels» Michelle O'Neill, première ministre

En Ecosse, où l'alerte rouge démarre à 11h00 (suisses), la police déconseille aux habitants de prendre leur voiture et le premier ministre John Swinney a recommandé aux gens de «prendre (ces conseils) au sérieux et de rester en sécurité». Il a présidé une réunion de crise jeudi après-midi.

Le Parlement écossais ne siégera pas et les écoles seront fermées dans la plupart des régions. L'opérateur ferroviaire ScotRail a annulé tous ses trains vendredi, affirmant sur X qu'«il ne serait pas sûr d'opérer ses services de transport de passagers du fait des conditions météorologies prévues».

L'Agence de l'Environnement a prévenu d'un risque d'inondations dans le sud de l'Angleterre et les Midlands (centre) dans les prochains jours du fait des intempéries attendues. (mbr/ats)