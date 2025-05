Moins de 5% des terres agricoles de Gaza sont désormais cultivables et/ou accessibles, exacerbant encore le risque de famine dans le territoire palestinien dévasté, selon un nouveau bilan satellitaire publié lundi par l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO).



A fin avril, plus de 80% des terres agricoles étaient endommagées et 77,8% n'étaient plus accessibles, laissant à peine 4,6% de surfaces potentiellement cultivables (soit tout juste 688 hectares), indique cette analyse géospatiale conduite avec l'Unosat, le centre satellitaire des Nations unies.



La situation «mine plus encore la capacité de production alimentaire et exacerbe le risque de famine dans la zone», souligne la FAO dans un communiqué. Elle est particulièrement critique à Rafah, dans le sud du territoire, et dans le nord, où «quasiment» plus aucune terre agricole n'est accessible, ajoute le bilan.



Après plus de 19 mois de guerre et deux mois et demi de blocage de l'aide internationale par Israël, les Gazaouis manquent de tout et la famine menace. Le gouvernement israélien, sous pression internationale, a partiellement levé le blocage de l'aide la semaine dernière, mais il a été loin de répondre aux besoins de l'avis des organisations humanitaires.

Image: ats

Destructions à Gaza.