Happy Birthday! Princess Charlotte, la fille de Kate et William, a 7 ans

Ce lundi 2 mai, la princesse Charlotte fête son septième anniversaire. Pour l'occasion, Kate Middleton et le prince William ont dévoilé trois nouveaux portraits. Et nous on vous offre d'autres images souvenirs.

C'est une jeune princesse qui a bien grandi que l'on a découverte ce lundi 2 mai sur les réseaux sociaux. A l'occasion de son septième anniversaire, sa mère, la duchesse de Cambridge, a publié trois nouvelles photos sur Instagram.

On y voit la princesse de sept ans, assise au milieu d'un champ de jacinthes, près de la maison de campagne de la famille, à Anmer Hall dans le Norkfolk. Avec son cocker sous le bras, elle a le sourire jusqu'aux oreilles.

Orla, son compagnon à quatre pattes, est un cocker noir que la famille a adopté en 2020 après la mort de leur chien précédent Lupo. Celui-ci leur avait été offert en cadeau de mariage par le frère de la duchesse, James Middleton selon BBC News.

D’un naturel jovial, la jeune fille a déjà un caractère bien trempé au point d'être surnommée «princess warrior» par ses camarades de classe à l’école Thomas’s Battersea. «Charlotte est très intelligente et vive d'esprit. Elle est première de sa classe en lecture, elle aime faire ses devoirs», a confié une source proche de la famille royale à US Weekly.

Elle partagerait aussi la même passion que Meghan Markle pour la comédie. «A chaque fois qu'elle en a l'occasion, Charlotte est prête à faire le spectacle. Elle aime les acrobaties et apprécie beaucoup les arts et le théâtre», ajoute la source anonyme.

Sa mère, Catherine, est une photographe amateur et mécène de la Royal photographic society. Elle publie régulièrement des photos de ses enfants à l'occasion de leurs anniversaires respectifs. Il y a quelques semaines, elle avait dévoilé de nouvelles photos de Louis, pour fêter ses quatre ans.👇

Récemment, la princesse a été vue en public à deux occasions. En mars, elle était à l'abbaye de Westminster avec ses parents et le prince George pour le service commémoratif du duc d'Edimbourg. La petite famille a également assisté à un service du dimanche de Pâques à la chapelle Saint-Georges à Windsor.

Elle avait fait rire les photographes (et le public) alors qu'elle leur avait tiré la langue aux côtés de ses parents lors de l’événement sportif «The King’s Cup», à seulement quatre ans. L'occasion de revenir sur les plus jolies photos de la jeune princesse.👇

La fameuse photo où elle tire la langue

Sinon d'habitude elle est chou, comme ici, l'année dernière

Ou encore ici pour ses cinq ans

En petite fille modèle, faisant du bénévolat avec le reste de la famille

Un autre portrait pris par sa mère pour ses quatre ans

Et dans un petit tricot jaune pour ses deux ans