Deux garçons de 12 ans avouent des violences au Royaume-Uni

Un jeune homme est maintenu au sol à Londres. Keystone

Bien que les violences racistes et islamophobes qui ont secoué le pays se sont quelque peu apaisées depuis une semaine, la police continue à traquer les auteurs de ces actes, dont font partie de nombreux jeunes et enfants.

Deux enfants de 12 ans ont reconnu lundi devant la justice être les auteurs de violences durant deux rassemblements anti-migrants et islamophobes. Ils sont considérés comme les plus jeunes mis en cause lors des récentes émeutes au Royaume-Uni.

Un garçon a plaidé coupable au tribunal de Manchester (nord de l'Angleterre) d'avoir participé au caillassage d'un autobus devant un hôtel hébergeant des migrants le 31 juillet, puis d'avoir visé la vitrine d'un magasin de cigarettes électroniques et lancé un projectile vers la police le 3 août.

Un autre enfant du même âge a admis à Liverpool avoir jeté des projectiles vers des policiers lors des premières violences qui ont éclaté à Southport (nord-ouest) le 30 juillet au lendemain de l'attaque au couteau qui a tué trois fillettes. Il a été identifié grâce aux caméras de surveillance qui le montraient ensuite fuir à vélo ce rassemblement pendant lequel la mosquée locale a été visée.

Pas de procès

Ayant plaidé coupable, ces enfants seront fixés sur leur peine ultérieurement sans procès.

Si les violences racistes et islamophobes qui ont secoué le pays se sont apaisées depuis une semaine, des centaines de casseurs et auteurs de publications en ligne considérés comme incitant à la haine continuent de défiler devant les tribunaux.

Parmi eux, de nombreux jeunes adultes voire adolescents, comme l'enfant qui a comparu à Manchester et dont le cas a été qualifié de «très grave» par la juge Joanne Hirst étant donné sa participation à deux incidents isolés. Un deuxième garçon de 12 ans devait comparaître lundi à Liverpool (nord-ouest) pour des violences.

«Sans motivation idéologique»

Andy Preston, maire de Middlesbrough (nord-est), où des violences ont eu lieu, a estimé ce week-end que «90% des dégâts ont été causés par jeunes Britanniques blancs à la recherche de sensation forte et d'adrénaline (...) sans motivation idéologique».

Au total, plus de 900 personnes ont été arrêtées et 450 inculpées après des émeutes ayant visé notamment des mosquées et centres d'hébergement pour migrants à la suite de rumeurs en ligne sur l'origine du suspect de l'attaque au couteau qui a tué trois fillettes le 29 juillet à Southport (nord-ouest).

Le Premier ministre Keir Starmer, estimant qu'aucune motivation politique ne pouvait justifier ces attaques, a promis une réponse judiciaire ferme et rapide.

Prison ferme

Des peines de prison ferme ont déjà été prononcées à l'encontre de certains accusés, y compris pour des publications sur Facebook appelant à la violence. Leur verdict est souvent retransmis à la télévision, le gouvernement voyant un effet dissuasif par la plus grande publicité possible.

Avec des prisons déjà pleines et des tribunaux débordés depuis la pandémie, «l'effet de ces quelques jours de désordre se fera sentir pendant des mois, des années» pour le système judiciaire, a admis la ministre de la Justice Shabana Mahmood.

Downing Street a cependant précisé que certains émeutiers pourraient bénéficier des programmes de libération anticipée mis en place face à l'engorgement des établissements pénitentiaires, qui permettent de sortir de prison après avoir purgé 40% de sa peine (jch/ats)