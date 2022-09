A peine roi, déjà «arrogant»: Charles critiqué pour une vidéo

L'élément déclencheur a été la somptueuse cérémonie de proclamation du nouveau roi: deux vidéos ont fait le tour du monde samedi , dans lesquelles on le voit ordonner d'un geste frénétique à l'employée du palais St James de Londres de ranger des encriers et la boîte de sa plume.

J'ai séché mes larmes et j'ai filé à Londres dire bye bye à la Queen

Moment historique oblige, watson s’est envolé pour la capitale du Royaume-Uni afin de prendre le pouls des Londoniens en deuil. Entre flegme britannique, reconnaissance émue et costumes frappadingues.

Lausanne, jeudi 8 septembre 2022, 19h30. La nouvelle tombe, entre deux London Mules sifflés d’une traite, sur le compte Twitter officiel de la famille royale. Elizabeth II, la Reine, n'est plus. Gin, ferveur pour la monarchie, fatigue accumulée, cerveau déconnecté et estomac chamboulé. Ajoutez à cela une connexion internet et un ordinateur, vous obtenez l'équation mathématique fatale: en deux clics et quelques larmes essuyées, le premier billet d'avion qui me tombe sous la souris est réservé.