L'équipe de Navalny a déjoué la surveillance de Poutine avec cette astuce

«Dans l'IK-7 de la région de Vladimir - une colonie à régime spécial - Alexey @navalny n'est pas là non plus. L'avocat vient d'en être informé. Vendredi et aujourd'hui encore, ni l'IK-6 ni l'IK-7 ne leur ont répondu. De toute évidence, l'ordre a été donné. On ne sait toujours pas où se trouve Alexey.»