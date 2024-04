Les deux nations semblent s'entendre, malgré la guerre menée en Ukraine par Poutine. Keystone

Pékin souhaite «renforcer la coopération stratégique» avec Moscou

Lors d'une rencontre entre Wang Yi et Sergueï Lavrov, Pékin a renouvelé son soutien concernant «le développement de la Russie sous la direction de Poutine».

Plus de «International»

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré mardi que Pékin veut «renforcer la coopération stratégique» avec Moscou, a rapporté un média russe d'Etat, lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

«La Chine soutiendra le développement stable de la Russie sous la direction de Poutine» Wang Yi, selon l'agence de presse russe RIA Novosti.

Et le ministre chinois d'ajouter que «Pékin et Moscou continueront à renforcer la coopération stratégique sur la scène mondiale et à s'apporter mutuellement un soutien de poids», d'après la même source.

Lavrov remercie Pékin

«Le soutien du peuple est source de progrès en Russie. Je pense que sous la direction ferme du président Poutine, le peuple russe aura un avenir radieux», a poursuivi Wang Yi, selon le média russe Izvestia. Sergueï Lavrov a, lui, remercié Pékin du «soutien» apporté au président Vladimir Poutine après sa récente réélection, selon une vidéo publiée par Izvestia sur Telegram, lors d'un scrutin auquel aucun réel rival n'a pu se présenter.

Le président chinois «Xi Jinping (...) a été parmi les premiers à envoyer des félicitations au président élu Poutine, et nous sommes reconnaissants envers nos amis chinois pour ce soutien», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères à son homologue selon cette source.

Le chef de la diplomatie russe est arrivé lundi en Chine pour une visite officielle de deux jours, les deux pays cherchant à renforcer leurs relations diplomatiques au moment où la Russie poursuit son offensive en Ukraine.

Wang Yi assure avoir parlé de l'Ukraine

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a indiqué mardi avoir discuté de la situation dans la bande de Gaza et en Ukraine avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Il a promis que Pékin jouerait «un rôle constructif sur la scène internationale».

«Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et moi-même avons eu un échange approfondi sur plusieurs dossiers importants internationaux et régionaux, notamment sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien.» Wang lors d'une conférence de presse à Pékin.

«En tant que grand pays responsable, la Chine décide toujours de sa position de manière indépendante et autonome, en partant des mérites du problème», a-t-il ajouté. «Dans le même temps, en tant que force de paix et de stabilité, la Chine jouera toujours un rôle constructif sur la scène internationale et dans les affaires multilatérales, sans jamais jeter de l'huile sur le feu, et encore moins en tirer profit.»

Ces dernières années, la Russie et la Chine ont intensifié leur coopération économique et leurs contacts diplomatiques. Leur partenariat stratégique s'est par ailleurs renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine.

(sda/ats/afp/svp)