La Russie utilise des «cercueils chinois» pour transporter ses troupes

La guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans et se transforme de plus en plus en une guerre d'usure. La Russie se tourne désormais vers des véhicules de combat pour le moins étonnants.

En Ukraine, les pertes en matériel et en hommes sont élevées des deux côtés. Et les réserves semblent épuisées. L'Ukraine manque de munitions depuis des mois et la Russie semble désormais à court de véhicules de combat d'infanterie. C'est pourquoi de curieux véhicules, qui ressemblent à des voiturettes de golf, sont désormais utilisés sur le champ de bataille.

Les véhicules en question: Vidéo: watson

La Russie aurait acheté 2000 de ces véhicules de type Desertcross 1000-3 à l'entreprise chinoise Shandong Odes Industry. Le véhicule est bon marché: il faut compter environ 16 000 francs par pièce, soit bien moins qu'un char de grenadiers.

Le Desertcross 1000-3 n'offre quasiment aucune protection à ses occupants. Image: x / @Eric_Lecomte_

Les dangers du véhicule

Mais cela a aussi un coût humain. Et ce sont les soldats qui le paient. En effet, les Desertcross n'offrent pratiquement aucune protection, ni contre les mines, ni contre les tirs de fusil, ni contre les attaques de drones FPV. Malgré tout, ils sont utilisés pour avancer, à des endroits où des véhicules blindés de combat d'infanterie avaient déjà été détruits auparavant.

La vidéo montre que les petits véhicules transportent jusqu'à huit personnes, qui n'ont aucune protection en cas d'attaque. C'est pourquoi le véhicule a déjà reçu le surnom de «cercueil chinois».

Des pertes massives de soldats

Des blogueurs militaires affirment avoir récemment observé une autre solution d'urgence russe à Avdiïvka. Selon le Frankfurter Zeitung, la Russie retirerait les tourelles de vieux chars datant des années 1950 et 1960. Les cuves ouvertes des chars seraient ensuite utilisées comme transporteurs.

Il est probable que l'armée russe perde encore plus de soldats en raison de ses importantes pertes matérielles. Le pays aurait perdu jusqu'à 3500 véhicules blindés rien qu'au cours des deux derniers mois. Malgré cela, il dispose toujours de plus d'équipement que l'Ukraine, écrit Forbes.

Selon une estimation des services secrets britanniques, la Russie produirait plus de 100 chars de combat par mois. Entre-temps, on estime en Occident que la Russie produira plus de deux millions d'obus d'artillerie en 2024, d'après le magazine Stern. Ce serait deux fois plus que ce que l'on supposait auparavant. (lzo)